Fuerte frase de Pampita en medio del conflicto de China Suárez y Benjamín Vicuña

El puntapié se lo dio Zaira Nara, quien en medio de rumores de crisis con Jakob von Plessen, le dijo a su colega en nota con LAM: "Si hay algo que se está diciendo que me va a incomodar, prefiero no ir al evento. Porque en mi familia puede surgir algo de la noche a la mañana. Y una amiga me dice 'ponete en modo Pampita y decí que no hablás del tema'".

Experta en eludir las consultas incómodas, Pampita le contestó: "Algunos temas es mejor cerrar la puerta desde el principio. Igual no van a dejar de preguntar".

Luego, sin hacer alusión directa al reclamo que la China Suárez le hizo a Benjamín Vicuña en Twitter, la esposa de Roberto García Moritán agregó, picante: "Yo siempre pienso 'no quiero que los chicos lean tal cosa'. Quiero que el día de mañana, si googlean, no encuentren nada".

Y continuó: "Yo no hablé mal de su papá, o no dije algo feo. Ni tampoco recibí algo feo yo del otro lado… Prefiero no meterme en nada y opinar solo de mis cosas".

Súper filoso, Ángel de Brito le retrucó luego de que China le dedicara un fuerte tweet a Vicuña: "No tuiteaste".Y Pampita contestó: "Y no tuitear".

