Lautaro Midón no aprovechó sus momentos y perdió en su debut en Roland Garros Junior

“Mal partido, en un tremendo lugar”, así describió el tenista correntino Lautaro Midón su debut y despedida del cuadro principal del Roland Garros Junior. Ayer por la primera ronda del segundo Grand Slam de la temporada perdió ante el eslovaco Peter Benjamín Privara por un doble 7-5 en dos horas exactas de juego.

No fue el debut que hubiera deseado el joven de 18 años en la arcilla del certamen parisino. Se encontró frente a un sólido rival que cumple con su segundo “Rolanga” a pesar de sus 17 años. El actual número 23 del mundo en Juveniles se basó en su potente servicio: ganó el 61% de los puntos con su primer saque y un 48% con su segunda salida. En ambos ítems superó al argentino (56% con el primero y 35% con el segundo).

A estas estadísticas se debe sumar la velocidad de saque del eslovaco: llegó a servir una bola a 205 km/h. Además consiguió 6 aces contra ninguno de Midón.

El partido para el correntino arrancó bien, ya que se quedó con el servicio de su rival en el quinto game (3-2). Lamentablemente no pudo confirmar la ventaja con su servicio y el score quedó 3-3.

El correntino volvió a quedarse con el servicio del europeo en el noveno punto (5-4), pero no pudo cerrar el set, ya que Privara se quedó en el décimo punto (5-5).

En el úndecimo punto el eslovaco cometió una doble falta (40-AD), lo que abría una nueva posibilidad de quiebre para el correntino, pero se recuperó con un ace (200 km/h) y terminó cerrando el punto a su favor.

En el 12° juego, Midón arrancó con un 0-30, pero logró recuperarse (40-30). Una doble falta del correntino le abrió la puerta a su rival para se quede con el punto y la primera manga del juego en una hora y seis minutos de juego.

En el segundo set, Midón volvió a tener un buen comienzo. De nuevo se quedó con el servicio de su rival y esta vez lo confirmó con su servicio (2-0). La ventaja se mantuvo e inclusive llegó a estirarla. Se puso 5-2 en un buen momento del correntino. Sin embargo a partir del octavo game, comenzó la recuperación del eslovaco, quien también ya había jugado el año pasado en Wimbledon y en el Abierto de los Estados Unidos. Ganó cinco puntos consecutivos y dejó de lado al correntino, que fue a cumplir con su primera experiencia en el certamen parisino.

En dobles

La actividad del tenista correntino en Roland Garros continuará hoy en el cuadro principal de dobles. En compañía del catamarqueño Juan Manuel La Serna (ayer también perdió en su debut en el cuadro individual), se medirán al mexicano Rodrigo Pacheco Méndez y el estadounidense Cooper Williams. El partido está previsto en el último turno de la cancha 11 y dará inicio a las 15 aproximadamente (hora argentina).

Se despidió el Peque

El tenista argentino Diego “Peque” Schwartzman no pudo ante el poderío del serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo y defensor del título, y se despidió ayer de Roland Garros tras caer en sets corridos: 6-1, 6-3 y 6-3.

En 2 horas, 15 minutos de juego en el Court Suzanne Lenglen, el Peque tuvo buenos momentos pero falló en otros clave para poner en aprietos a un sólido Djokovic, quien envió a sus competidores un serio mensaje sobre sus pretensiones de conquistar nuevamente el Grand Slam francés.

El serbio enfrentará en los cuartos de final al español Rafael Nadal (5), quien más tarde superó al canadiense Félix Auger Aliassime (9) en el court central Philippe-Chatrier.

A continuación, en la cancha central, el español Nadal venció al canadiense Auger-Aliassime, en una verdadera “batalla” que concluyó con el triunfo del Rafa por 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3, tras 4 horas y 23 minutos de juego.

El triunfo de Nadal, quien busca coronarse en Roland Garros por decimocuarta ocasión, fue muy trabajoso, debido a que el canadiense jugó en gran nivel y puso en aprietos al español.

De todos modos, no le alcanzó a Auger-Aliassime porque Rafa no le dio tregua en los momentos clave, especialmente en la definición del quinto y último set, donde privó la experiencia, frialdad, categoría y jerarquía de Nadal para aprovechar las pocas oportunidades que le otorgó el canadiense. En tanto, el alemán Alexander Zverev (3) le ganó al español Bernabé Zapata (131) por 7-6 (13-11), 7-5 y 6-3, al cabo de 2 horas y 43 minutos de partido, que fue parejo en el juego pero no en el resultado.

La jornada de ayer se cerró en el court Philippe-Chatrier con la victoria del joven prometedor español Carlos Alcaraz (6), quien derrotó al ruso Karen Khachanov (25) por 6-1, 6-4 y 6-4, luego de 2 horas y 16 minutos de enfrentamiento, y será el rival de Zverev en los cuartos de final.