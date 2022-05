Incómoda reacción de Pampita cuando le preguntaron si sigue siendo amiga de Eli Sulichin

Separada de Benjamín Vicuña hace casi siete años, Pampita enfrentó con incomodidad picantes preguntas sobre el nuevo presente sentimental de su ex con Eli Sulichin, a quien el actor conoció en el bautismo de Anita García Moritán y uno de sus hijos.

"Yo prefiero no decir nada. Las cosas de la familia es mejor no hacerlas públicas", respondió la modelo y conductora antes las pícaras preguntas del notero Diego Bouvet, sobre Eli Sulichin, para Implacables.

PAMPITA ENFRENTÓ LAS PICANTES PREGUNTAS SOBRE VICUÑA Y SULICHIN

Notero: -¿Con Vicuña está todo bien?

Pampita: -Siempre todo muy bien. Y siempre poniendo a los chicos en el primer lugar, para todo.

Notero: -¿Te puedo preguntar que sale con tu amiga? Sos amiga…

Pampita: -Yo soy muy cuidadosa...

Notero: -Pero como es tu amiga…

Pampita: -Las cosas de la familia es mejor no hacerlas públicas.

Notero: -Pero con tu amiga, ¿bien? ¿Seguís amiga? ¿Buena onda?

Pampita: -No me hagan hablar a mí. Yo prefiero no decir nada.

