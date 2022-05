Disconformidad entre los remiseros por la exhibición de la ficha habilitante

Los remiseros mostraron su disconformidad por la inclusión de un nuevo inciso a una antigua ordenanza que infrementa las sanciones a remiseros y taxistas que no exhiban de manera visible la ficha habilitante con datos del conductor y el vehículo.

La modificación que incorporó el Concejo Deliberante está incluida en el artículo 177 de la Ordenanza N° 3.020. La identificación estará en la parte posterior del asiento del acompañante y se prevé retirar el automóvil de la vía pública en caso de no cumplir con esta disposición.

La iniciativa surgió porque los vehículos habilitados no acatan la exigencia que está impuesta hace algunos años, según informaron fuentes oficiales. Además, indicaron que buscan salvaguardar la seguridad de los usuarios que circulen en ese tipo de transporte. En la ficha habilitante tendrá que aparecer los datos personales del conductor y de la unidad.

Juan Castillo, referente de la Asociación de Remises de Corrientes, se mostró en contra de la aplicación del inciso e insistió en que es inaudito el secuestro del vehículo por no cumplir con la disposición.

“Esto nos ocasiona molestia porque se pretende agregar más exigencias a los que cumplen. Esta norma fue válida pero no está vigente, y funcionó solo una temporada porque es una característica propia del transporte público, pero nosotros somos una actividad privada. Es más, ni al transporte urbano le hacen este tipo de exigencias. Entonces no se entiende el objetivo. Además, no nos puede obligar a brindar los datos al público”, se quejó ante El Litoral.

“Si se requieren los datos por algún inconveniente, están en la Municipalidad y en las agencias. No vamos a dejar que expongan así a los conductores, no nos van a obligar. Pueden sancionar las normas que quieran, pero nosotros vamos a defender nuestros derechos”, contó.

Además, explicó que son normas reiterativas: “eso pasa porque no leen normas anteriores”, destacó.

Castillo aseguró que en el pasado hubo inconvenientes por exigir los datos en los remises de la ciudad y que es importante la reserva de la identidad de los choferes.

“Es absurdo que ajusten una normativa a los pocos que están dentro del sector, deben buscar que todos cumplan y después vemos qué se puede mejorar y qué no. Esta medida fue inconsulta, arbitraria y fuera de contexto. Se quieren entrometer en una actividad privada que es una de las que más le tributa a la Municipalidad”, dijo.

Aumento de tarifa

Con respecto a un posible nuevo aumento en la tarifa están a la espera de cómo se comportarán los precios en los primeros días de junio para tomar una decisión. “Teníamos prevista una modificación, aunque todavía no tomamos la decisión. En el último aumento, por la nafta que subió, nos quedamos como si no hiciéramos nada”, dijo Castillo.