Boca Unidos tendrá un solo cambio para visitar mañana a Sarmiento

A pesar de la dolorosa derrota sufrida frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, el técnico interino de Boca Unidos, Roberto Marioni, decidió ratificarle la confianza prácticamente a los mismos que salieron a la cancha el sábado en el estadio del barrio 17 de Agosto para enfrentar mañana en Resistencia a Sarmiento.

La única variante que dispondrá el DT jugar ante el Decano es obligada, repitiendo el cambio que realizó a los 20 minutos del primer tiempo del compromiso anterior, cuando debió salir lesionado Marcelo Cardozo e ingresó el juvenil Octavio Moscarelli.

Esto se pudo confirmar ayer en el trabajo táctico que realizó el plantel, donde en el equipo principal se movieron al igual que en el primer bloque de la práctica del martes estos once: Lucas De León; Fabio Godoy, Moscarelli, Ariel Morales, Federico López; Iván Silva, Rodrigo Burgos, Darío Maidana, Gabriel Morales; Carlos Salom y Julio Cáceres.

Marioni había anticipado en declaraciones post partido ante Sportivo Belgrano que el equipo le había gustado, más allá de la derrota, por lo que no fue extraño que toque lo menos posible la formación, más allá que se especulaba con el retorno de Sebastián Luna.

“Lo poquito que pudimos trabajar en la semana lo pudimos plasmar en la cancha bastante bien, con mucha circulación de pelota, profundidad, y remates al arco. Después, algunas fallas en el retroceso, algunas pérdidas en mitad de cancha, en primera división no se perdonan”, manifestó el sábado Marioni.

Y para prevenir que no le pase mañana lo mismo que el encuentro anterior, donde cada vez que perdía la pelota era medio gol para el rival, el cuerpo técnico estuvo trabajando en estos días buscando que el equipo se pare mejor defensivamente.

El tema del retroceso, la fragilidad expuesta de mitad de cancha hacia atrás, y la falta de efectividad para concretar las situaciones favorables es lo más achacable del partido anterior de Boca Unidos, ya que con la pelota en los pies el equipo mejoró bastante respecto a actuaciones anteriores, y también creó jugadas de riesgo frente al arco rival.

Precisamente, uno de los que viene con la pólvora mojada desde la pretemporada es Julio Cáceres. “No sé si tengo situaciones, creo que la única que tuve dio en el palo (en el 0 a 0 de local ante Gimnasia de Concepción del Uruguay), después no tuve más”.

“En lo personal, que no pueda convertir me cae mal porque quiero ayudar al club, pero cuando uno no tiene situaciones las tiene que buscar”, señaló el delantero cordobés a modo de autocrítica.

Respecto al partido que se viene ante Sarmiento, el ex Decano, For Ever y Desamparados de San Juan, dijo: “Vamos a jugar contra el segundo, con nuestras armas y hay que ir a ganar allá. Ya no tenemos margen de error, ahora hay que volver a sumar, y más que nada los tres puntos”.

Boca Unidos visitará este viernes a Sarmiento, por la séptima fecha del torneo Federal A. El partido se jugará desde las 20,30 en el estadio Cincuentario de la ciudad de Resistencia y será arbitrado por el cordobés Matías Billione Carpio, uno de los jueces promovido esta temporada a la categoría.

El Decano está invicto y suma 14 puntos (cuatro triunfos y dos empates), y es escolta del líder de la zona B, Racing de Córdoba. Los dirigidos por Leonardo Fernández vienen de golear de visitante a Juventud Antoniana por 3 a 0, y no presentarían cambios en la formación que presentó en Salta.

