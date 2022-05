Media sanción a la nueva ley de VIH con amplia mayoría

Con amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que busca dar una respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS). La iniciativa propone, como eje central, el acceso universal y gratuito al tratamiento de esas enfermedades, garantizado por el sistema de salud público, las obras sociales y la salud privada en todo el país.

La media sanción se consiguió con 241 votos afirmativos y 8 negativos. La iniciativa —fruto del trabajo de distintas organizaciones de la sociedad civil— fue impulsado por la diputada oficialista Carolina Gaillard y contó con el respaldo de todo el arco político.

El proyecto, además de garantizar el acceso universal y gratuito al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS), propone que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal. Además, promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y veinte años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad.

La parlamentaria oficialista Mara Brawer celebró la media sanción con organizaciones sociales. “Con las organizaciones en la calle celebrando la media sanción de la nueva ley de #VIH, tuberculosis y hepatitis virales”, escribió.

