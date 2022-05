El arte de conversar, en el stand de “Cultura Iberá”

En el stand de Corrientes de la Feria Internacional del Libro, el lunes pasado Marta Chemes y José Pérez Bahamonde presentaron sus obras literarias en el marco de una fusión de la propuesta de cultura del Iberá y su cuidado ecológico, transferido a las relaciones humanas en “Las artes del convivir”. La presentación estuvo a cargo de Karina Macena. “Tuvimos un público con muy buena capacidad de escucha, no hubo interferencias, fue muy agradable, desarrollamos el tema tratando de asociar todos los contenidos ecológicos del Iberá con el de las relaciones y eso nos abrió un panorama de conversación que fue muy interesante”, dijo Marta Chemes. Esto —agregó José Bahamonde—; favoreció mucho la escucha por parte de los oyentes y se logró una receptividad que años anteriores era complicado por el alto volumen de la música santiagueña”. Eleonora Rinaldi fue una de las participantes del público. Al respecto de la presentación, dijo: “Lo que me encantó fue el enterarme de cómo fue el proceso de creación de cada uno de los libros que lograron a lo largo de su historia profesional y la propuesta que dejaron pendiente fue la modalidad y de intercambio porque plantearon que la gente una vez leído y familiarizado con los materiales que tenían en ese momento, y en ese sentido les propusimos que cada uno escribiese un capítulo de la próxima obra. Eso me pareció interesante porque a la gente le gusta mucho participar”.

(VAE)