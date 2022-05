Denunciaron a médicos de Goya por mala praxis y marcharon por justicia

Una mujer de Goya falleció en el Hospital Camilo Muniagurria tras días de internación. Ingresó por piedras en la vesícula pero se estima que habría muerto por falta de oxígeno. Su esposo denunció a los médicos por mala praxis y relató lo sucedido. Además marcharon por las calles de la ciudad pidiendo justicia. También fue recibido por el gobernador Gustavo Valdés, quien se comprometió a hacer lo necesario para esclarecer la situación.

Mario Ponce de León es recolector de residuos en la segunda ciudad más grande de Corrientes y durante los últimos días recorrió los medios de comunicación con un fuerte pedido de justicia.

Josefa Benitez, su esposa y pareja hace nueve años, murió el 26 de abril en un confuso episodio que le tocará esclarecer a la Justicia, tras la denuncia penal realizada en la Comisaría Cuarta.

“Vengo a denunciar al cirujano Moreno por mala praxis y a la doctora Tatiana González”, dijo en una entrevista a Info Goya. Según relató el muchacho, Benitez ingresó al hospital el 16 de abril en compañía de su hermano mayor. “Ella fue al hospital por dolor de panza y la internaron”. En los audios de WhatsApp que su esposa enviaba contó que le iban a hacer estudios. “Yo me quedé en casa con los chicos. No sé qué le hicieron porque nunca me dijeron”, relató. “Nunca me llamaron para decirme qué estaba pasando con mi señora. Sabemos que se fue por piedras en la vesícula, ya que teníamos el diagnóstico del doctor Tomasella”, dijo.

Luego de unos días, el 18 de abril, Josefa firmó cierta documentación para estudios más complejos y la llevaron a Bella Vista. Según relató Mario, le realizaron una Cpre (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica). “El doctor Moreno le dijo a su hermana que era una simple operación y que no corría riesgo de nada”, resaltó.

Cabe destacar que este es un procedimiento que le permite a los profesionales ver los pequeños ductos llamados conductos pancreáticos y biliares. Estos están cerca del estómago y transportan jugos digestivos desde el hígado y el páncreas hasta los intestinos. “Solamente yo podía autorizar una cirugía, porque estábamos casados, o su mamá. Pero nunca fuimos consultados”, señaló.

Sin embargo, para Mario y Verónica Benitez (hermana de Josefa y otra familiar que la acompañó aquellos días) lo peor vino después. “Al día siguiente de su operación comenzó a levantar fiebre. La doctora Tatiana González le dijo que era por la leche del pecho, ya que tenemos en común un bebé de tres meses. Pero no le hicieron ningún estudio para verificar, solo le tomaban la presión y la temperatura”, relató Mario.

“Así pasó cinco días con fiebre. Solo le daban medicación para bajar la fiebre, y al sexto día (martes 26 de abril) a las 6 de la mañana se le avisó a la doctora que le faltaba el aire. No hizo caso alguno. A las 10 de la mañana pasó un clínico y fue él quien informó la situación a mi concuñada y dijo que tenía inflamada una parte del pulmón. Después dio aviso a los doctores de terapia para que la revisaran. A las 11 llegan los doctores y le revisaron los pulmones. Le dijeron que no tenía problemas de vesícula, que tenía problemas respiratorios”, recordó.

A las 12 del mediodía del martes 26 de abril, Josefa entró a terapia intensiva. Seis horas después de que la familia avisara que le faltaba la respiración. Es así que, según su esposo, el médico clínico del lugar que llamó a los especialistas de terapia —de apellido González Herrera— habría dicho que él no era responsable. Este profesional también fue denunciado por encubrimiento, según dijo el joven.

Por la tarde, el cuadro clínico de Josefa se agravó aún más. “A las 16 le dieron dos paros cardiorrespiratorios y lograron estabilizarla. Pero a las 2.45 es que nos dan la triste noticia. Borraron la sonrisa de mi hermosa esposa”, dijo Mario.

Sobre su muerte, según asegura su familia, no hay claridad. “En el momento que yo quería preguntar al doctor me sacaba afuera. A mi hermano más grande le dijeron que se le había inflamado el pancreas por una quemadura de la operación que le hicieron en Bella Vista. Eso hizo que tenga pancreatitis y subió a los pulmones”, relató Verónica, su hermana.

“Para la mañana tenía un pedacito de un pulmón afectado. Para la tarde ya tenía comprometidos los dos pulmones”, sostuvo.

La denuncia y un pedido de justicia que llegó a Valdés

Luego de días de mucho dolor, la familia realizó una denuncia penal el lunes 3 de mayo frente a la Comisaría Cuarta, que lleva el caso en el expediente 97.

En este contexto, el gobernador Gustavo Valdés visitó la ciudad esta semana por la Fiesta Nacional del Surubí. En un video que logró filmar Mario de su conversación con el mandatario, Valdés dijo: “Voy a poner gente del Ministerio de Justicia para que se encargue del caso”. “Tenemos el apoyo del gobernador para destapar la olla en este hospital”, aseguró el joven.

“No dejen que sigan trabajando en nuestro establecimiento público. Hoy soy yo el que sufre la pérdida de esta hermosa mujer a la que le borraron la sonrisa. Ella en todo momento diciéndome que iba a volver, pero no fue así. Dejaron a mis dos chicos y a su hija más grande sin mamá y a mí sin un pedazo de mi ser. Yo quiero toda la verdad, quiero saber la verdad de si esta persona está capacitada para asumir semejante responsabilidad”, cerró el esposo de Josefa.

Es importante mencionar que continúa en investigación el caso de Jesús, el niño de tres años que murió por la picadura de un alacrán en diciembre pasado. Su familia asegura que tampoco fueron atendidos a tiempo y denunciaron a los médicos del Hospital Camilo Muniagurria por mala praxis.

(BDC)