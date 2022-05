Corrientes aportó otras dos medallas para el país

Los correntinos Luana Monzón Pinchetti y Julián Cabral aportaron ayer otras dos medallas para la delegación de Argentina que compite en la tercera edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud que se desarrollan en Rosario. Fue en la segunda jornada de levantamiento de pesas olímpico.

Mientras Monzón Pinchetti (16 años) obtuvo la medalla de plata, Cabral (17) se quedó con la presea de bronce. La alumna de la Escuela de Comercio Manuel Belgrano levantó un total de 136 kilos, con 61 en arranque y 75 en envión en la categoría hasta 55 kilogramos.

La medalla dorada fue para la paraguaya Violeta Fernández, con 148 kilos (68 y 80), y el bronce fue para la brasilera Beatriz De Lima, con 136 (60 y 76).

“Estoy muy feliz, no esperábamos una medalla, pero no teníamos nada que perder, vinimos a ganar y sacamos plata. Estoy supercontenta. Superé muchas cosas, muchas situaciones y me fue rebien. Disfrute mucho y gracias a eso pude sacar la medalla” le comentó a El Litoral la integrante del seleccionado argentino de levantamiento de pesas en Rosario.

Por su parte, Julián Cabral se subió al tercer lugar en el podio y fue bronce en la categoría de 73kg masculino, levantando un total de 214 kilos, con 96 de arranque y 118 de envión. La presea dorada quedó para el peruano Hidver Silva, con un total de 232 (101 y 131), y la de plata para Jandry Roldán, con 231 (100 y 131).

Asimismo, Milena Ayala cuarta en la categoría de 59kg femenino, con un total de 172 kilos, por detrás de la colombiana Dubayne Sinisterra (186), la ecuatoriana Jessica Palacios (184) y la venezolana Claudia Rengifo (183). Lautaro Ávalos fue sexto en la categoría de 67 kg masculino, con 216 kilos (95 de arranque y 121); mientras que Melody Basualdo, en la categoría de 64 kg femenino, finalizó sexta con un total de 148 kg (63 de arranque y 85 de envión).

Hoy será el turno de la presentación de Yamila Marchionni, quien competirá en la categoría más de 64 kilos, a partir de las 13.30 en La Rural de Rosario, una de las sedes de los Juegos.