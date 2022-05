Jey Mammon contó qué molestaba al Papa Francisco cuando él era su catequista

Una imitación del Papa Francisco en La peña de Morfi consiguió que Jey Mammon, en su rol de conductor del ciclo creado por Gerardo Rozín, recuerde cómo fue su paso como catequista del por entonces Arzobispo de Buenos Aires, mucho antes de que él se haga famoso.

“Estoy emocionado de verlo. Lo que pasa es que lo he visto tantas veces que para mí es como un amigo, como un compinche”, lanzó, divertido mientras seguía la imitación que Pato Muzzio hacía de Francisco, para revelar el pedido que le hacía, por entonces, Jorge Bergoglio, por su faceta musical.

“Esto es verdad. ¿Usted se acuerda que me decía ‘termine con el chingui-chingui’? Yo estaba con el piano y me decía ‘terminala con el chingui-chingui’”, rememoró, mientras el imitador lo cruzaba. “Pero no terminaste con el ‘chingui-chingui’”, lanzó. “¡Lo traje a La Peña!”, remató, con humor.

Fuente: Ciudad.com.ar