Otorgan 175 cargos titulares para docentes de la provincia

El Ministerio de Educación pondrá en vigencia hoy un nuevo padrón para la asignación de cargos docentes en la provincia. Se otorgarán 175 cargos titulares en la provincia.

Durante dos años, este proceso administrativo anual estuvo en pausa por la pandemia y se retomará esta semana.

Tras la difusión de la noticia, un grupo de docentes de Nivel Primario llevó adelante una manifestación porque esta renovación deja cesante lo que las autoridades denominan “asignaciones precarias” de suplencias e interinatos. “La Junta de Clasificación es el organismo responsable de sacar los padrones de aspirantes a interinatos y suplencias. Eso es una actualización del concurso”, señaló a radio Sudamericana Silvina Rollet, presidenta del Consejo General de Educación. “Teníamos que normalizar los cargos, según las normas que indican el Estatuto Docente. Ahora se realizará una Asamblea General para normalizar los cargos que fueron asignados de manera precaria por la pandemia”, dijo.

Rollet señaló que hay 175 vacantes para titulares, por lo que estos docentes no perderán ingresos, sino que volverán a formar parte del concurso para nuevas asignaciones. Los dos años de experiencia que les dieron las asignaciones como suplentes y los cursos de formación que hayan realizado, formarán parte del puntaje para acceder a otros cargos estables, detalló la presidenta del Consejo La Asamblea General se desarrollará los días 2, 3 y 4 de junio, en el Ministerio y en la Escuela Moreno en el caso de Capital, y en las escuelas cabeceras del resto de departamentos de la provincia. Los directores de las instituciones públicas de la provincia tendrán tiempo hasta hoy para solicitar nuevas asignaciones en sus escuelas. Rollet agregó que desconoce la cantidad de maestros que son, ya que se realizó un comunicado para que reenviaran las solicitudes y pedidos de cobertura de cargos que podrán hacerlo hasta el miércoles. “Son cargos que van a entrar otra vez en la asamblea y que deben ser cubiertos por el padrón del año vigente”. Al ser consultada por las protestas impulsadas por un sector docente, Rollet señaló: “Leí un flyer que decía ‘estamos cansados de la precariedad’, justamente es lo que estamos queriendo cambiar y lo estamos haciendo.

“Durante estos dos años hubo docentes recién recibidos que se inscribieron para figurar en el padrón, pero no pudieron elegir cargo porque los padrones no estaban actualizados. Las protestas que quieren hacer los docentes son para la conveniencia de cada uno, no en favor de los que se inscribieron en tiempo y forma, y no pudieron estar”, resaltó.

Además, señaló que los cargos precarios deben tener su fin y debe haber un orden. “El Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder actualizar”, concluyó. Asimismo, la funcionaria resaltó que no entiende la preocupación porque si bien cesan, serán nuevamente elegidos de acuerdo con el padrón: “No se quedan sin trabajo. Si mantuvieron su lugar, serán elegidos en el orden en el que están. Además, los designados en concurso van a asumir el 1 de junio. Esto hace que las escuelas ya tengan sus docentes titulares”.

(IRB)