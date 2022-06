Caso del bebé abandonado: recibió el alta médica y volvió a casa con su madre

El bebé abandonado en la guardia del Hospital Pediátrico Juan Pablo II el pasado sábado fue dado de alta y ya se encuentra junto con su madre en casa.

Pasado el mediodía del 4 de junio, un recién nacido fue encontrado en una camilla del centro de salud.

Con la intervención de la Policía y la Justicia de Corrientes y la colaboración administrativa de los hospitales de Capital, que pusieron a disposición actas de nacimiento de los últimos días, la identificación del menor no demoró más que unas horas.

La noche de ese mismo día en que desapareció, fuerzas de seguridad acudieron a una casa ubicada en barrio Independencia.

La madre, una mujer de 24 años que vive con su padre, atravesaba una “crisis por influjo de puerperío” según informaron las autoridades, manifiestó haber estado arrepentida de la decisión de abandonar a su hijo.

El progenitor del recién nacido, por otro lado, no fue identificado ni se hizo presente para cumplir sus obligaciones con el menor.

Durante la última semana, el bebé estuvo internado en el Hospital Llano para monitorear su salud, junto con la madre.

Ayer se informó que ambos fueron dados de alta y ya se encuentran en el hogar.

Madre e hijo fueron evaluados y asistidos por todo el equipo interdisciplinario compuesto por las áreas de neonatología, psicología y servicios sociales del centro de salud.

En los últimos días, el abuelo del bebé decidió dialogar con la prensa ante la mediatización del caso.

Aseguró que “fue un error de mi hija y está arrepentida. Yo no sabía nada. Desde ahora vamos a ser muy felices”.

“Ella tuvo un embarazo que yo no me di cuenta. Me dijo que se operaba de un quiste. La noche del sábado llega la Policía a mi casa y me dicen lo que pasó. Yo no podía creer, me fui a la comisaría y le dije que me iba a hacer cargo del bebé”, relató el hombre.

El seguimiento del caso estará a cargo de la Dirección Provincial de Niñez y Adolescencia y el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5.

El juez, Edgardo Frutos, agradeció a las autoridades y profesionales intervinientes del Hospital Ángela I. de Llano, como también al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, que actuaron con premura y responsabilidad, a la Red de Neonatología del Ministerio de Salud Pública de la Provincia.

Frutos también destacó la intervención de la Comisaría Seccional 19 y a la Comisaría de la Mujer y del Menor N° 1, destacando la labor del Ministerio Público y del Cuerpo de Psicología Forense del Poder Judicial.

(IRB)