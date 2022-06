Artistas por la Fauna en la feria de la ex Usina

En la edición 2022 de la Feria de Arte Contemporáneo que se realizará del 16 al 19 de junio, una de las propuestas que llega es Artistas por la Fauna.

“En esta ocasión estarán presentes tres artistas que trabajan en su vida y en su obra por la conservación de las especies y el derecho a la vida de los animales, ellos son Desirée De Ridder, Fede Defelipe y Carlos Ricci”, anunció el curador de la feria, Julio Sánchez.

Desirée De Ridder creará un ranchito sustentable de adobe y espartillo con artesanos locales. “A su alrededor ubicará sus esculturas de cerámica que básicamente son animales de la región. Febe Defelipe hizo para esta ocasión una serie de pinturas también con animales de la región (oso hormiguero, carpincho, aguará guazú, yacaré y otros) que parecen estar protegidos por unos textiles ‘aborigen pop’ como ella misma los denomina, una reversión de guarda pampa con colores estridentes. Por otro lado, Carlos Ricci va a intervenir los vidrios del Museo de Ciencias Naturales con unos perfiles negros de la fauna extinguida que pobló la provincia en periodos muy antiguos, es una forma de otorgarle historicidad a los animales, ya que muchas veces creemos que sólo los humanos tenemos historia”, detalló el curador de la feria.

Ciencias Naturales

Carlos Ricci es licenciado en Artes Visuales, estudió en la Universidad Nacional de Bellas Artes y en los talleres de Sergio Bazán, además hizo consultorías de arte con Verónica Gomez, Rafael Cippolini y Marcelo Pombo. Desde niño comenzó a trabajar con animales, sus padres tenían libros de ilustraciones antiguas de los primeros botánicos y zoólogos, tenía además enciclopedias con fotos de animales, así que empezó copiando y después siendo más grande empezó hacer sus propias especies, cruzando un coatí con una cebra y armando su propia fauna.

Sobre la invitación para participar de ArteCo 2022, destacó las características de la Feria. “Esta feria de arte contemporáneo que organiza la Provincia de Corrientes, reúne a un montón de provincias y a artistas de muchos lugares. Cuando me convocó el curador, y viendo este panorama federal, me encantó la idea. Trabajo hace años con los animales y la fauna endémica. Mi trabajo está volcado a los animales de todo el planeta, no específicamente de una zona del país. Pero igualmente tengo trabajos de animales endémicos de Argentina”.

Por su parte, Ricardo Ricci traerá a la Feria de ArteCo 2022 una obra titulada Carpincho Deida, una especie de clan de carpinchos realizado específicamente para esta muestra. Además, un trabajo donde están todos tipos de aves que sobrevuelan los humedales.

Ricci realizará murales en el Museo de Ciencias Naturales y en tal sentido dijo: “Vengo haciendo murales en otros museos del país. Me interesó mucho proponer trabajar en Corrientes y hacer un mural. He trabajado en distintos museos como el Museo de Ciencias Naturales Argentino de Caba, museos de Costa Rica, Río Gallegos, Santiago de Chile y en muchas otras ciudades”.

Adelantó entonces: “Crearé un mural sobre la Era de Hielo en Corrientes, con base en un artículo que encontré del Conicet donde se nombra una por una las posibles especies que pudieron haber existido.

Otro será de la fauna local, también haré uno especial sobre un hormiguero y otros serán sobre una escena de los yacarés escapando del fuego. Los murales serán sobre ventanales, trabajaré con acrílico mezclado con polvo de obsidiana”, concluyó.

(VAE)