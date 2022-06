Debate en Goya por el posible llamado a licitación del transporte urbano

El Concejo Deliberante de Goya realizó ayer una audiencia pública para analizar el proyecto de ordenanza que permitirá a la Municipalidad llamar a licitación de transportes público a nivel nacional. Participaron familias de las actuales empresas que gestionan el servicio y pidieron priorizar otorgar trabajo a estas personas.

Por resolución del Concejo Deliberante se convocó a una Audiencia Pública de Información, con el objeto de oír opiniones sobre el proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Licitación Pública Nacional para la explotación de líneas 1, 2, 3 y 4 del transporte urbano de pasajeros.

El viceintendente Cassani (h) dio inicio a la audiencia y contó que el Concejo, días atrás, ya había aprobado en primera lectura y con unanimidad la iniciativa. Sin embargo, detallaron las razones de la convocatoria.

El primer expositor de la audiencia fue Luis Adrián Martínez, delegado de la empresa Albizzatti, quien manifestó: “Quiero que los compañeros sigamos trabajando. También la continuidad de la empresa. Sabemos con la responsabilidad que la empresa encara cada servicio. Mi papa y mi tío se jubilaron acá”, recordó.

Martínez mencionó además que tiene compañeros que “están desde el 2001 trabajando en el servicio de transporte urbano. Ellos formaban parte de la empresa que estuvo antes (de ese año) y un día fueron para salir en servicio y no estaba más la empresa y no queremos que eso pase con nosotros, por eso necesitamos la continuidad de la empresa local”. Pidió también al Municipio, en caso de que la actual empresa no pueda continuar, “la continuidad de todos los compañeros, con la empresa que venga, como se hizo en 2001”.

“Estamos acá para pedirle al Municipio que agote las instancias para que podamos continuar trabajando, ya que somos muchos compañeros que estamos a la expectativa de lo que va a pasar, somos muchos los que podemos quedar sin empleo si la empresa no sigue”, dejó en claro por su parte el delegado de otra de las empresas, Abel Nicolás Cattay.

Cattay solicitó también a los representantes del pueblo que, si viene otra empresa, “lo único que pedimos es que nos tome a todos los que pertenecemos al servicio urbano para no quedar sin fuente laboral, ya que atrás nuestro hay muchas familias y necesitamos seguir trabajando. Sería injusto que (la concesionaria actual) no siga. Acá, el propietario nos atiende a la hora que sea. Y si viene otra empresa de afuera es complicado, ya que hay que hacer mucho trámite para hablar con los dueños”, remarcó el sindicalista.

Ahora, el proyecto será analizado nuevamente en comisión, donde tendrá que obtener despacho favorable para ser tratado en la próxima sesión del cuerpo deliberativo, en segunda lectura, como establece la Carta Orgánica Municipal.

Cabe destacar que la empresa que actualmente tiene la concesión informó la semana pasada que no hará uso de la extensión por 30 días que le confiere la ley. Así, el 30 de junio terminó el periodo de concesión y por eso las autoridades municipales están apremiadas para renovar la concesión del servicio.

(BDC)