La chicana entre Gustavo Valdés y Sergio Massa: “A mí no me retan”

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gobernador correntino, Gustavo Valdés, compartieron este martes un panel en el ciclo Democracia y Desarrollo organizado por Clarín y cruzaron chicanas.

El pequeño paso de comedia cargado de ironía comenzó cuando Valdés dijo al auditorio que Massa se iba a poner de novio con él. Fue justo después de soltarse porque Massa lo tenía tomado de la mano.

En ese momento Massa, sonriendo, redobló la apuesta: "Mirá que cuento, eh". Y siguió: "No puedo contar porque te van a retar en Juntos por el Cambio, porque si no cuento".

"A mí no me retan", contestó, rápido de reflejos, Valdés. Pero Massa siguió: "No se, si cuento por ahí si".

El divertido ida y vuelta entre el titular de la cámara Baja y el gobernador correntino contrasta con el duro cruce que habían tenido a finales del año pasado en medio de la tensión entre el oficialismo y Junto por el Cambio por el rechazo al Presupuesto en el Congreso.

En ese ida y vuelta Valdés había salido al cruce de Massa, quien apuntó que las provincias serán las principales perjudicadas por el rechazo de la oposición al proyecto de presupuesto.

"Las declaraciones de Sergio Massa suenan a amenazas. Les falta escuchar un poco a la oposición. Querían tomarnos de rehén y que las provincias opositoras sean las que paguen", lo cuestionó Valdés.

