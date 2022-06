Mayer cerró su ciclo como tenista y ahora se dedicará a ser entrenador

deportes@ellitoral.com.ar

Leonardo Mayer escribió ayer su última página como tenista profesional. Junto al también correntino Ignacio Monzón perdió contra los peruanos Conner y Arklon Huertas del Pino en uno de los cruces de cuartos de final del Challenger de Corrientes. Fue el último partido dentro del circuito profesional y pese a la derrota, 6-1 y 7-6 (7-5) en 1 hora y 25 minutos, fue la despedida que se propuso el Yacaré, en el club que lo vio nacer tenísticamente y frente a su gente.

La cancha Nº 1 del Corrientes Tennis Club, que hoy lleva su nombre y donde tantas veces jugó de chico, fue el escenario ideal para la actuación que sirvió para cerrar su paso por el profesionalismo.

Leo había jugado por última vez hace un año, en la clasificación de Wimbledon, en octubre de 2021 anunció su retiro, pero llegó la posibilidad de jugar en su casa y no la dejó pasar.

“Esto salió de la nada. Si no venía a jugar no me iba a perdonar porque se dio todo para que esté en Corrientes y si pasaba más tiempo iba a ser imposible que pueda jugar un torneo profesional”, reconoció Mayer después de la derrota de ayer.

La reaparición fue el miércoles, cuando los correntinos le ganaron a Valentín Velázquez (Corrientes) y Nick Hardt (República Dominicana).

“Fue un día muy difícil para mí por todos los nervios que tenía y la presión de jugar en Corrientes. También lo fue para Nacho (Ignacio Monzón) después de la lesión. El jueves hasta un minuto antes no estaba mentalizado para jugar, porque Nacho estaba lesionado y no sé cómo hizo para jugar, encima lo hizo de gran manera y él me llevó durante todo el partido”.

Monzón sufrió un esguince en el tobillo derecho en el partido de octavos de final y ayer estuvo en duda su participación por esa lesión.

El juego contra la segunda pareja preclasificada del torneo comenzó de manera abrumadora para los peruanos, que se impusieron rápidamente 6 a 1. En el segundo set, el partido se equilibró y se definió en tie break 7-6.

“Nacho tenía mal el pie pero hizo un esfuerzo enorme para jugar pese al dolor. Recién en el segundo set pudimos acomodarnos al partido, pero no hay nada de reproches. Fue un placer jugar en Corrientes. Si hubiera ganado hubiera sido espectacular, pero lo mismo me voy muy contento”, reconoció Leo. A los 35 años, Mayer, exnúmero 21 del mundo y campeón de la Copa Davis con Argentina, se dio el gusto de jugar profesionalmente en su ciudad natal para cerrar una gran campaña.

“Esto fue un gran moño para mi carrera, fue lindo jugar en Corrientes y con la gente que conozco hace mucho tiempo”.

“Me jubilé de tenista y ahora empieza mi carrera de entrenador. Es algo nuevo para mí y tengo todo para aprender. En este torneo fui jugador y coach, porque acompaño a (Roman) Burruchaga, que sigue en competencia”, comentó.

En su nuevo rol, donde ya tuvo algunas breves experiencias, también se permite soñar y así como levantó la “ensaladera de plata” como jugador, le gustaría estar al frente del equipo de Copa Davis, pero dejó en claro que “es algo que debo aprender, recién empiezo en esta función, pero alguna vez se podría dar”.

Leo reconoció que no esperaba llegar hasta donde llegó

Con la sencillez y humildad que lo caracteriza y que le permitió ser reconocido en el circuito internacional, Leonardo Mayer contó ayer que “cuando venía acá (al Tennis Club), no esperaba jugar lo que llegué a jugar, ir a los lugares que fui o enfrentar a los mejores tenistas del mundo. Yo, como cualquier chico, venía al club a divertirme”.

Recordó que “venía a jugar a este club muchas veces en colectivo, otras veces en bicicleta, cuando fui más grande, y después también me trasladé en moto. Fueron épocas impresionantes”.

“Fueron muy lindas las sensaciones. Al principio estaba con un poco de tensión porque yo quería jugar bien y no sabía cómo iba a competir”, dijo, para después agregar: “Fueron un montón de momentos lindos que viví durante estos días. El final de hoy (por ayer), la previa a ingresar a la cancha durante el primer partido. Yo jugaba mucho de chico en la cancha 1 del Tennis Club y eso no se puede olvidar cuando entrás a jugar pero hay tanta gente que vino para verte y alentarte”.

Por último, manifestó que le “hubiera gustado tener el nivel de antes, pero eso era imposible en este momento. Siempre fui muy exigente y no quería defraudar en este torneo”.

(FB)