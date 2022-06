Rodrigo De Paul le hizo un pícaro reclamo a su novia Tini Stoessel

A casi dos meses del día en el que Ángel de Brito reveló imágenes en las que se los ve caminando de la mano y almorzando en un restaurante top de Ibiza, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se mostraron juntos por primera vez y compartieron una dulce selfie en Instagram.

Tras asistir al show que Martina dio en la provincia de Mendoza, el futbolista de la Selección Argentina subió una foto en la que se los ve bien acaramelados. Y junto a un emoji de un corazón, escribió: "La rompiste".

Luego de compartir la primera fotografía juntos, Rodrigo le hizo un pícaro reclamo a su novia.

Cada día más enamorado, le dejó un comentario al pie de una publicación en la que se la ve luciendo una musculosa negra y amarilla. "Que no se te pegue la remerita", escribió con intenciones de evidenciar que su novia tomó prestada una camiseta suya.

En los últimos días trascendió que Camila Homs le inició una demanda millonaria a su ex. Revelaron todos los detalles en Socios del espectáculo.

"En principio no hay un divorcio porque no están casados, pero si habrá un acuerdo económico como corresponde. Yo llamé a Mariana Gallego que es la abogada que representa a Rodrigo De Paul y lo que me cuentan es que la cosa venía bien. Estaba como hablado de palabra que iban a acordar e iban a arreglar", señaló Mariana Brey.

Del mismo modo, dijo que "ella vive en Argentina y se va a quedar acá. Vive en Puerto Madero y él vuelve a España en un par de días. Entonces, esto viene difícil. La idea de él es acordar y firmar ahora porque está en Argentina. No sé si van a poder acordarlo tan pronto".

"Hubo una amenaza y una discusión, así que ahora 'nos vemos en la Justicia'. Ella le va a exigir una cifra muy alta de todo lo que el ganó en todos los años que estuvieron juntos, que fueron muchísimos porque estaban juntos desde los 16 años", continuó Rodrigo Lussich.

Después Mariana indicó: "Pasa que esto cambió a partir de la confirmación del romance con Tini Stoessel y de esa famosa foto, que dio vueltas por todos lados. A partir de ahí, la cosa cambió absolutamente. Ellos tenían un acuerdo de palabra, ya arreglado y de golpe, la cosa se frenó porque Camila va por más".

