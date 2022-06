Día del Padre: las ventas en comercios crecieron un 30% con relación al año pasado

Las ventas en los comercios de Corrientes durante el fin de semana largo crecieron un 30% en comparación con el año anterior, según indicaron fuentes oficiales. La comercialización de desayunos y tortas estuvieron entre lo más requerido.

El Día del Padre benefició a gran parte de los locales comerciales de la ciudad debido a la cantidad de ventas realizadas gracias a los días de feriado. El sábado por la tarde se podía ver la peatonal Junín repleta con gente recorriendo y buscando algún regalo para la ocasión especial.

Otros puntos importantes de ventas fue por Cazadores Correntinos hasta donde las personas se acercaron para elegir algún regalo para papá. En algunos espacios verdes como el parque Mitre hubo comercialización y ventas de feriantes y muchas personas aprovecharon mientras paseaban.

“Estimamos que las ventas fueron entre un 20 o un 30% más que el año anterior, por el hecho de que hay mayor movilidad. Con pequeños productos que se vendieron ayudan a los comerciantes y eso beneficia a los negocios, y es lo que nosotros estamos buscando”, indicó Augusto Massochi, de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc). “Todavía no tenemos números, pero sí estimaciones. Había muchas expectativas hubo promociones de todos los gustos por el Día del Padre. Nosotros siempre apoyamos a los pequeños comercios”, afirmó a El Litoral.

En ese sentido, comentó que la gente no hizo grandes inversiones en general y que desde la asociación se busca que ante la venta prefieren que las personas vean el producto antes de que lo haga solo por internet. “Eso no significa que no sea bueno, pero no es lo mismo tocar lo que compre a que sea online”, dijo.

Además, advirtió que las ventas fueron beneficiosas y que el sábado fue el día con más compras debido a que los locales estuvieron abiertos de corrido. “Con respecto al año pasado las ventas son mejores porque estamos con movilidad total y eso es superimportante para la comercialización”, aseguró Massochi.

“Sabíamos que iba a suceder esto sobre todo porque los días donde se festejan eventos la gente siempre sale a comprar y hacen algunos gastos. Por lo general, los regalos que se hacen en estas ocasiones suelen ser comidas como tortas o desayunos, es variada la cuestión”, continuó.

Con respecto a la apertura de locales para hoy, indicó que se espera que abran por la mañana sobre todo los comercios más pequeños.