Viruela del mono: Mendoza registró el primer caso y ya son cuatro en el país

Mendoza registró el primer positivo de viruela del mono, la afección que tiene en vilo al mundo por el crecimiento sostenido de los contagios y que en la Argentina ya suma cuatro infectados desde fines de mayo.

Se trata de un joven de mediana edad que llegó de España a Mendoza a comienzos de mes y la semana pasada se presentó en un centro de salud ante la aparición de síntomas, principalmente pústulas o ampollas en sus extremidades. Por tal motivo, las autoridades sanitarias decidieron realizar un seguimiento inmediato del caso y aislar al hombre junto a sus familiares, por lo que en el gobierno provincial consideran que “la situación está controlada”.

La confirmación, que dio a conocer el Ministerio de Salud de Mendoza este jueves, llegó desde el Instituto Malbrán de Buenos Aires, luego del envío de la muestra microscopía electrónica y el PCR que se realizó a principios de esta semana, cuando se difundió la sospecha de la presencia del virus.

Así, se trata del primer caso detectado de viruela símica en Mendoza y el cuarto en todo el país, según informaron fuentes oficiales. “Agradecemos la celeridad con la que trabajó el Malbrán, porque la muestra salió el martes a Buenos Aires y ya tenemos la confirmación”, indicó Carlos Espul, jefe de Laboratorios de Biología Molecular de la provincia, quien aseguró que el joven se encuentra en buen estado general, en proceso de recuperación de las heridas en la piel, por lo que recibiría el alta del confinamiento en su hogar recién en dos semanas.

Asimismo, desde la cartera sanitaria pusieron en valor la rapidez con la que actuó el sistema provincial, principalmente el médico que atendió al paciente, ya que reportó de inmediato a la Dirección de Epidemiología para determinar si se trataba de la afección que preocupa en todo el planeta, pero que en España –desde donde arribó el joven– ya suma casi 800 casos y la convierte en uno de los países con más positivos en Europa.

Desde el Ejecutivo local aclararon que el paciente no tuvo contacto con otras personas, salvo con sus progenitores, quienes no reportaron síntomas de la enfermedad, que se transmite principalmente por fluidos corporales, pus o sangre. Informaron además que no existen otros casos en estudio en la provincia.

Buen estado de salud

“El paciente se encuentra en muy buen estado de salud. Está supervisado de forma permanente por los equipos del ministerio y permanece aislado en su domicilio junto a la familia. En caso de seguir por este proceso positivo, se dará el alta cuando todas las costras se desprendan o caigan”, reforzó Espul sobre el paciente.

En tanto, la directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, indicó que a una semana de llegar de España el paciente comenzó a presentar síntomas. “El alta está supeditada a la evolución de la persona”, aclaró la funcionaria.

De acuerdo con la evaluación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote de viruela símica se evalúa como “moderado”, ya que es la primera vez que se notifican formalmente casos y conglomerados de manera simultánea en varios países, en áreas geográficas muy dispares, al tiempo que se deja en claro que la mortalidad es baja. La viruela símica está considerada una enfermedad endémica en países del continente africano.

