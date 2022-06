El Club de Ciencia más antiguo del país es correntino y organiza un congreso

La próxima semana se realizará en Corrientes el VI Congreso de Clubes de Ciencia de la provincia, con la participación de docentes y más de 200 estudiantes del nivel secundario.

Está organizado por el Instituto Pío XI de la ciudad, que cuenta con el Club de Ciencia más antiguo del país con 30 años de trayectoria.

El Club de Ciencia Arquímedes está coordinado por la vicerrectora de la institución, Mariana Palazzo, quien dialogó con El Litoral sobre el evento.

“Somos el club con más antigüedad del país. Durante muchos años nos trasladamos a Chivilcoy, Buenos Aires, para los encuentros nacionales. Decidimos tomar la posta y realizar nuestro propio congreso acá en Corrientes, la primera edición fue en el 2009”, relató la docente.

Esta sexta edición, con más de 200 estudiantes de toda la provincia inscriptos, viene con nuevos desafíos.

“Venimos de dos años de pandemia, en que las actividades extracurriculares quedaron relegadas al atravesar la etapa de educación virtual. Retomada la presencialidad, nos avocamos a recuperar contenidos y vínculos con los estudiantes”.

Con cierta normalidad recuperada en los ámbitos educativos, el Club de Ciencia Arquímedes retomó con fuerza sus actividades, que tienen como objetivo fomentar y acompañar las vocaciones científicas de las y los estudiantes.

“Muchas veces se escuchan comentarios como que a los chicos y chicas no les interesa nada, no estudian, no les importa. Pero como docentes tenemos que también mirar para adentro y ver cómo acompañarlos”, reflexionó Palazzo.

Por este motivo, profesoras y profesores también están invitados a participar del congreso.

“Tal vez haya docentes con clubes de ciencia o algunos con inquietudes de armar uno propio en sus escuelas; este también es un espacio de encuentro para ellos”.

Sobre el congreso

El encuentro tendrá lugar el 30 de junio y 1 de julio. Las actividades se dividirán entre el Colegio Pío XI y la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y Agrimensura (Facena) de la Unne.

Para esta sexta edición hay inscriptos más de 200 estudiantes secundarios de toda la provincia, de escuelas de Capital, Itatí, Bella Vista, Perugorría, San Roque, entre otras.

“Los encuentros funcionarán en formato de talleres, para que los chicos puedan ser protagonistas activos del aprendizaje”, indicó Palazzo.

“La temática de esta edición gira principalmente en torno a la educación para la sustentabilidad. Forma parte de los contenidos formales de la currícula, pero buscamos profundizarlos, por eso en esta oportunidad es solo para el nivel secundario”.

Cómo crear un globo aerostático, realización de huertas orgánicas, leyes de proyección ambiental, microemprendimientos, astronomía y juegos científicos en los laboratorios del Facena serán algunos de los atractivos.

Contará también con la presencia de exalumnos del Colegio Pío XI e incluso con la fundadora del Club Arquímedes, de modo que tengan la oportunidad de hablar acerca de sus proyecciones profesionales una vez finalizada la secundaria.

También tendrán el acompañamiento de científicos de la provincia abocados a la difusión de información científica para la conservación del ambiente, como Martín Kowalewski e Ignacio Contreras.

El congreso forma parte del calendario escolar del Ministerio de Educación de Corrientes y fue declarado de interés institucional por la Facena y la Facultad de Ciencias Veterinarias.

