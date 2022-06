El decano de Odontología habló de los audios y minimizó las acusaciones en su contra

El decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Roque Oscar Rosende, minimizó las acusaciones en su contra por una denuncia hecha por el profesor Daniel Pira, y habló de unos audios y videos que circularon la última semana en su contra.

Hace unos días circularon dos videos relacionados a este caso, el primero es un video audio y el segundo fue captado durante una videoconferencia por Zoom. Ambos se viralizaron y generaron una gran polémica en la universidad. Rosende concedió una entrevista a El Litoral para aclarar la situación de lo sucedido.

“Estas cuestiones fueron vertidas en un video que fue sacado de contexto, editado y que subieron personas que no sé quiénes son. Más allá del ataque de calumnias e injurias que me han hecho, defiendo férreamente mi institución porque todo lo que soy se lo debo a la Facultad de Odontología. La exposición pública que sometieron a esta casa de estudios y los docentes formados que acceden a una mayor dedicación, es lamentable”, señaló.

Además, habló sobre una supuesta represalia política en su contra que busca desestabilizarlo. “Espero que recapaciten y que se sumen al proyecto institucional que presentamos, que es continuar con el trabajo que se venía haciendo sin ajustes y cambios para modernizar y actualizar la facultad”.

En ese sentido, comentó que analiza realizar alguna acción legal por calumnias e injurias. “No es la primera vez que me pasa esto, como bien dijo la periodista amiga que tiene un programa de radio que difamó parte de estas cuestiones. Me hicieron lo mismo en el 2013 y, en ese momento, pedí una auditoría externa para que sepa el procedimiento por el cual se hacía la compra de los kits de bioseguridad” (Hay quejas de estudiantes por la obligatoriedad de adquirir kits sanitarios).

El decano indicó que no duda de que las acusaciones en su contra tienen una connotación política debido a la decisión que tomaron durante la Asamblea Universitaria, cuando fijaron posición por uno de los candidatos.

“En la reunión decidimos apoyar a Verónica Torres y después de eso comenzó esta movida mediática para presentar un documento en Rectorado con acusaciones armadas. Esto no se puede armar en una hora, como lo hicieron. Es algo que evidentemente venían proyectando y son cuestiones que no me interesan. Solo me importa trabajar y ordenar las cuestiones que me corresponden”, aseguró a El Litoral.

Con respecto a la denuncia del docente Daniel Pira, sostuvo que no hubo una notificación sobre alguna denuncia ni un pedido de informe.

“Vamos a responder a esto con lo que hacemos, porque acá cuando sucede algo similar, pasa por todos los estamentos para que se resuelva”, dijo.

Con respecto a la situación académica de dicho docente, afirmó que hace poco renovó por concurso su puesto y que no hay tratos diferenciados como se podría pensar porque se cumple con la reglamentación que son normas que establece la universidad.

Además se refirió a la viralización de un audio en el que se lo oye en una violenta discusión con su esposa. Aclaró que se trata de un audio con su foto de fondo que fue tomada en una entrevista, en ese aspecto, aseguró que no reconocen el audio ni él ni su esposa. “Repudio esto porque está relacionado con mi vida privada. Editar una foto y colocar lo que uno quiere se puede hacer por redes sociales. No voy a aclarar más porque es mi vida. Tengo cuatro hijos, hay gente que se dedica a esto (viralizar audios) y no es esa la realidad: tengo felicidad plena con mi familia”, concluyó.

