Vidal dijo que hoy no piensa en candidaturas

La diputada nacional María Eugenia Vidal llegó ayer a Chaco, donde además de dialogar con vecinos, recorrió la Peatonal de Resistencia, la arrocera Teko Pacú en La Leonesa, la fábrica de tanino y la planta de biomasa en La Escondida.

“No vengo a hacer visita de médico. Me quedo varios días, recorro toda la provincia, no solo la capital sino también el interior. Chaco me recibió muy bien, la gente muy cariñosa”, dijo la exgobernadora bonaerense en declaraciones a Diario Chaco .

Consultada sobre una posible candidatura a presidente de cara a las elecciones de 2023, Vidal planteó: “Yo hoy no pienso en candidaturas.

Estoy recorriendo el país porque como diputada nacional, tengo la responsabilidad de representar a todos los argentinos. Uno no puede representar a aquellos que no escucha, que no conoce, que no recorre”.

(FB)