Buscan a un menor que huyó de su hogar

La policía inició la búsqueda de Néstor Isaías Monzon, de 14 años. El adolescente se ausentó de su hogar ubicado en el barrio Lomas del Mirador y hasta el momento no se tienen novedades sobre su paradero. Sus características físicas son las siguientes: 1,74 metro de estatura aproximadamente, tez blanca, de contextura física delgada, cabello corto, de color castaño, ojos de color marrón claro, sin seña particular visible y no se pudo precisar cómo vestía al momento de su desaparición. Cualquier información comunicarse al 379-4484651; a la dependencia policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito de emergencia policial: 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.

