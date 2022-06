Carlos Layoy compite en Francia

En la continuidad de su gira por Europa, el atleta Carlos Layoy competirá hoy en la “Reunión Nacional de Troyes”, Francia. Para el libreño será su tercera competencia en el viejo continente, después de ser parte del Iberoamericano de Alicante y del Meeting de Huesca, también en España.

El campeón argentino de salto en alto se mostró confiado y con “buenas sensaciones” para esta competencia donde buscará mejorar su registro de 2022, que logró en San Pablo, Brasil, con 2,21 metros.

El certamen de Troyes se concretará en la pista Pierre Voillequin, que está ubicada en el complejo Henri Terre. Habrá pruebas en los 100 metros, 400 metros, 400 metros con vallas, 800 metros y 1500 metros. También se disputarán las pruebas de salto en alto y lanzamiento de martillo.

Layoy, que tiene el récord argentino con 2,15 metros, fue quinto en el Iberoamericano de Alicante con una marca de 2,18 metros.

Mientras que Huesca, el libreño de 31 años, logró la primera ubicación pero con un salto de 2,13 metros.

“Después intenté pasar la varilla en 2,20 pero no se pudo; en Francia va a salir ese salto”, le comentó Layoy a El Litoral después de su segundo certamen en España.

Mientras que de su participación en el Iberoamericano comentó: “Venía bien pero me desconcentré, se me fue la cabeza para otro lado y no pude mejorar el registro”.