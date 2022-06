La vida sentimental de Shakira a través de sus canciones: de ‘Antología’, para su primer amor, a ‘Me enamoré', su himno a Gerard Piqué

Shakira escribió Antología, quinto sencillo de su álbum de debut Pies descalzos, cuando tenía 17 años. Acababa de romper con su primer novio formal, Óscar Ulloa, con el que empezó a salir cuando era una quinceañera. “Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos, con tus tantos dulces besos repartidos. Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato”, dice en el tema. “Pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor”, confiesa la artista.

La discografía de Shakira está plagada de referencias a sus relaciones sentimentales. No hay más que repasarla para ver alusiones directas a cada una de sus parejas, desde sus primeros novios hasta el último, Gerard Piqué, con quien acaba de finalizar una relación que ha durado más de una década. Como aquellos versos de Antología, dedicados a Ulloa. La propia Shakira lo confirmó durante su tour Fijación Oral, en 2006. Esta canción de amor es uno de sus grandes éxitos. Lanzada en noviembre de 1996, se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de la cantante colombiana y en una de las baladas latinoamericanas más famosas de esa década.

Shakira es reticente a hablar de su vida privada en las entrevistas, pero no se muerde la lengua en sus canciones. ¿Dónde estás, corazón?, segundo sencillo internacional de Pies descalzos, también está dedicada a Óscar Ulloa. Fue su modo de agradecerle su apoyo en los inicios. La cantante ha reconocido alguna vez que él fue una persona importante en la etapa en que dejó su Barranquilla natal para probar suerte en Bogotá. “¿Dónde estás corazón? Ven, regresa por mí, que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí”, dice en la canción. Y por si quedara alguna duda de a quién iba dirigida, Ulloa participó en el videoclip.

Romances convulsos

En 1997 empezó a salir con el actor y modelo puertorriqueño Osvaldo Ríos. Fue uno de sus noviazgos más polémicos. Ella tenía 20 años, y él, 37. Entonces, publicó ¿Dónde están los ladrones?, su segundo álbum de estudio. La canción Tú fue un éxito casi instantáneo, alcanzando el número uno en la lista Billboard de temas latinos. “Eres tú, amor, mis ganas de reír. El adiós que no sabré decir, porque nunca podré vivir sin ti”, dice. Para algunos, aquellas líneas fueron la declaración de amor más grande que ha escrito en su carrera. Unos versos tan breves como el propio noviazgo, que apenas duró un año.

“Ella estaba comenzando su carrera y tenía todo un mundo por vivir. Cuando amas a alguien, es mejor dejarlo libre. Es la mejor prueba de amor que le puedes dar”, reveló Ríos en una entrevista. “Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo”, añadió.

Poco después, en el año 2000, Shakira conoció a Antonio de la Rúa, hijo del entonces presidente argentino Fernando de la Rúa. Fue una relación rodeada de polémica y presión mediática desde el principio. Los argentinos no la encajaron bien. El país latinoamericano estaba al borde de su peor crisis económica y política, y las fotografías de la pareja viviendo un idílico romance alrededor del mundo causaron malestar en la opinión pública.

A comienzos de 2002, poco después de que el presidente De la Rúa instaurara el corralito financiero en Argentina y huyera de la Casa Rosada en helicóptero, la cantante publicó Servicio de lavandería, su tercer álbum de estudio. Antonio de la Rúa participó en el vídeo musical de Debajo de tu ropa/Underneath your clothes, bajo la dirección del fotógrafo de moda Herb Ritts. En el videoclip, ella comparte con los fans su soledad cuando se va de gira y los apasionados reencuentros con su novio, en unos planos llenos de besos, abrazos, caricias.

La canción y el vídeo causaron un cisma en la sociedad argentina, que entonces estaba padeciendo los efectos del default: cifras récord de desempleo, imágenes de pobreza extrema… La cadena de tiendas de música Tower Records retiró de la venta todos los discos de la cantante. A modo de explicación, un cartel colocado en todos los escaparates reproducía insinuantes fotogramas del videoclip y explicaba: “Antoñito… Nosotros también estamos muy calientes. Por eso, no vendemos música de Shakira”. El presidente de Tower Records tomó esta decisión: “Por compartir con nuestros clientes la bronca [odio] que sentimos todos”. En ese disco figura el hit Suerte, en el que Shakira también dedica frases a su novio: “Suerte que en el sur hayas nacido y que burlemos las distancias”.

La impopularidad de la familia De la Rúa no impidió que la artista siguiera cantando a los cuatro vientos su amor por el hijo del expresidente argentino. En 2006 lanzó Día de enero, tercer sencillo del álbum Fijación Oral Vol. 1. ”Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz. Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí”, desvela, recordando su primer encuentro con Antonio en el año 2000, en una cena en Buenos Aires. “Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país, si yo te digo, ‘¿cómo dices?’, tú aún dices, ‘¿qué decís?’ Y lloras de emoción, oyendo un bandoneón”, añade.

Canción de despedida

Antes de romper con De la Rúa, Shakira le dedicó una última canción. Era 2010, y se despidió del argentino con Lo que más, del disco Sale el sol. “Sabe Dios cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte, es que hoy se me agotó la esperanza porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza”, dice. “Todos estos años caminando juntos ahora no parecen tanto”. Ese verano, conoció a Gerard Piqué en el festival Rock in Rio, en Madrid, poco antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Ella iba a cantar Waka Waka, la canción oficial de la competición, y él iba a jugar con la selección de España. El futbolista le dijo: “Nos encontraremos en la final”. Se encontraron y comenzaron una relación de 12 años.

El defensa del Barcelona ha sido protagonista de algunos de los últimos éxitos de la colombiana. En Loca, de 2010, reconoce estar “loca” con su “tigre”. Cuatro años más tarde, Shakira repitió como artista oficial del Mundial de Fútbol, esta vez cantando Dare (La La La) en Brasil. En ella habla de los ojos azules de Piqué. Y como viene siendo habitual en su carrera, contó con él —y sus compañeros del Barcelona— para protagonizar el videoclip.

Pero su declaración de amor definitiva al futbolista llegó con Me enamoré, incluida en su álbum El dorado, de 2017. “Pensé: ‘Este todavía es un niño, pero qué le voy hacer”, dice, hablando de su diferencia de edad (se llevan 10 años). “Lo vi solito y me lancé. Me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita (…) Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par”. Shakira y Gerard Piqué tienen dos niños, Sasha y Milan.

Será difícil ver a la estrella colombiana hablando públicamente sobre los motivos de su separación del defensa catalán. “Pedimos respeto a la privacidad”, dice en el comunicado que lanzó este sábado con Piqué. Quizás haya que esperar a su próximo disco para saber más detalles sobre la ruptura.

El País