Atacaron al intendente de Mantilla porque el personal municipal no trabajó por la lluvia

El intendente de Pedro R. Fernández, más conocido como Mantilla, fue atacado ayer en su oficina municipal luego de que una vecina reclamara por la falta de personal municipal. Según indicó el funcionario a El Litoral, realizó una exposición policial y la Comuna lanzó un comunicado para aclarar la situación.

Según detalló Juan Insaurralde, la situación se dio en su despacho con una trabajadora jornalera. “Vino una mujer, personal jornalera, a reclamar por qué no se trabajó el día de hoy. Lo cierto es que por el tiempo decidimos que no se trabaje así. Los días que está lloviendo se elige no trabajar para cuidar a nuestro personal”, relató.

“Eso no le gustó, me planteó la situación y no supo aceptar nuestra postura. Se ofuscó y se salió de sus cabales. Se enojó y se violentó en su comportamiento. Tiró las cosas que había arriba del escritorio como café y otros objetos”, explicó el intendente. Finalmente la vecina se retiró del lugar. “Yo decidí hacer la exposición municipal para dejar asentado lo que ocurrió, pero no pasó a mayores”, resaltó.

Por la tarde, desde la cuenta de Facebook de la Comuna lanzaron un comunicado para relatar a los vecinos lo sucedido. “Desde el Municipio de Pedro R. Fernández repudiamos el acto de violencia que ejerció una trabajadora jornalera hacia el intendente Juan Marcelo Insaurralde”.

Esta persona se dirigió faltando el respeto con injurias a todo el personal municipal y al Ejecutivo”, indicaron. “Lamentamos este suceso, ya que el intendente en todo momento trató de apaciguar y de esta forma entablar una comunicación formal con la mujer. Hechos de violencia no suman”, agregaron.

“Por otra parte, agradecemos a la Policía de Corrientes que acudió rápidamente a la Municipalidad, para tomar conocimiento de la situación”, cerraron. Insaurralde además destacó que es la primera vez que sucede una situación como esta desde que inició la gestión, en diciembre de 2021.

