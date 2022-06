Mayer y su participación en el Challenger de Corrientes: “Los nervios van a estar siempre”

El lunes se pondrá en marcha la segunda edición del Challenger de Corrientes. Entre varios de los condimentos que tendrá el certamen tendrá uno muy especial: la presencia del correntino Leonardo Mayer, que tras su retiro del ámbito profesional, decidió despedirse ante el público que lo vio crecer.

“Después de retirado, el objetivo era tratar de hacer un Challenger en Corrientes y con Carlitos Morel, como también le gusta mucho, empezamos a ver si se podía armar algo. Así se logró armar esto. Y le dije: ‘Ahora capaz juego yo’”, comentó entre risas el Yacaré Mayer. “En un principio iba a jugar el singles, pero después ya me veía que no llegaba bien al singles. Ir mal entrenado no me gusta. Entonces le dije que iba a jugar el dobles solamente. Ahora estoy entrenando como antes e intentando llegar bien al dobles”, comentó el campeón de Copa Davis en declaraciones a Punto por Punto (Radio Continental Corrientes).

Mayer, de 35 años, desde finales de junio del año pasado que no juega en el campo rentado. Su última aparición fue en la clasificación de Wimbledon, cuando en la primera ronda perdió con el santiagueño Marco Trungelliti. “Perdí muchísimo en lo físico. Es como que me chupé mucho, me quedé muy flaco, perdí mucha masa muscular y el nivel de Challenger es muy alto. Me cuestan muchos los entrenamientos porque me tengo que poner al mismo nivel que los otros chicos”, reconoció el correntino, que en su última aparición en un torneo Challenger fue en el césped de Nottingham, previo a la qualy del tradicional certamen londinense.

“Lo principal es que voy a estar un poquito nervioso cuando entré a jugar. Hace mucho que no juego, pero los nervios van a estar siempre. Cuando uno compite, tiene eso. Si uno no tiene eso (nervios), no puede competir. Ojalá que la gente se acerque, que vaya al club toda la semana no solamente a mis partidos. Hay un montón de jugadores que son muy buenos. También están los correntinos en el cuadro. Eso es importante para el deporte, para Corrientes” afirmó Leonardo Mayer respecto a su participación en la competencia.

Nueva etapa

Leonardo Mayer había anunciado su retiro del tenis profesional en octubre de 2021, luego de una exitosa carrera en la que alcanzó el puesto 21 del ranking ATP y cosechó dos títulos ATP en singles, ambos en Hamburgo, Alemania (2014 y 2017). Tras abandonar la actividad en el campo rentado, el correntino se volcó a ser entrenador. Así, en abril pasado, en el Challenger 2 de Buenos Aires, que se realizó en el Club Náutico Hacoaj, se lo vio acompañando a João Menezes de Brasil.

“Comienza una carrera nueva para mí, me retiré de una, me jubilé. Ahora es una nueva etapa, que es enseñar, aplicar mis conocimientos. De explicar un poco lo que viví. Un poco se viajará igual que antes. El entrenador acompaña al mismo nivel que el jugador. Eso hay que hacerlo, sino es imposible. Me gusta mucho la función y en Copa Davis me gusta más. Cuando me dijeron, no dudé mucho en acompañar. Al equipo argentino lo conozco como jugador, y ahora como acompañante. Los conozco mucho a todos los chicos. Di mi opinión, me abrieron el espacio me dieron mi lugar para que opine, para que apoye, y eso es importante, porque uno se siente libre en ese puesto”, expresó.