Boca Unidos rescindió con Cochis y Gómez, y espera por más refuerzos

Mientras se aguarda para los próximos días la llegada de por lo menos dos refuerzos más, Boca Unidos anunció oficialmente que los jugadores Germán Cochis y Emiliano Gómez rescindieron ayer sus contratos con la institución.

Cochis integró el plantel la pasada temporada y tuvo el visto bueno de la dupla integrada por Martín Fabro y Leonardo Baroni para continuar durante este torneo. En tanto que Gómez fue una de las últimas incorporaciones que se sumó para este campeonato, llegando como una especie de apuesta proveniente de las inferiores de Lanús.

Gómez no tuvo oportunidad de debutar con la camiseta del equipo aurirrojo, mientras que Cochis no pudo afianzarse como titular. Con la llegada a la dirección técnica de Rolando Carlen, el cordobés jugó 15 minutos en el partido frente a Central Norte, y luego no convenció en las prácticas de fútbol realizadas frente a los suplentes de For Ever, por lo que ambos no estaban en la consideración del entrenador para éste nuevo ciclo.

Otro que tampoco es del paladar del exayudante de campo de Juan Antonio Pizzi es el zaguero central Marcelo Cardozo, quien luego de ser titular indiscutido, tanto para la dupla Fabro-Baroni como en el interinato de Roberto Mariani, no jugó ni un minuto desde que llegó Carlen, quien lo hizo sentar en el banco dos juegos, y en el tercero ni siquiera estuvo dentro de los convocados.

Consultado por este medio en la rueda de prensa ofrecida el domingo tras el empate frente a Defensores de Pronunciamiento, el técnico negó que haya jugadores que no sean tenidos en cuenta, aunque la rescisión de los contratos de Cochis y Gómez, sumado a la situación de Cardozo, parecen contradecir sus dichos.

Habilidoso para declarar, Carlen manifestó días atrás: “El mercado de pases está abierto, vamos a ver si hay salidas, pero no es que no tengamos en cuenta a ninguno. La idea es traer, pero para traer a lo mejor se tiene que ir algún jugador”.

Para cubrir el lugar de Cardozo, por ahora totalmente marginado de pelear por la titularidad, esta semana llegó el juvenil Nahuel Franco, un zaguero central con perfil zurdo de 20 años, proveniente de Rosario Central, quien ya se encuentra trabajando con el plantel.

En tanto que las incorporaciones que estarían al caer serían un mediocampista y un delantero.

En esta última posición, hay que recordar que Boca Unidos también rescindió días atrás el contrato del paraguayo Lorenzo Frutos, en este caso a raíz de las consecuencias derivadas de un siniestro vial que derivó en un test de alcoholemia positiva que dio el jugador, cuando se dirigía con ropa oficial del club a una práctica matutina reservada a todos aquellos integrantes del plantel que no viajaron a Formosa para el partido ante San Martín.

(RP)