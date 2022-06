Diputados: la escasez de gasoil encendió el debate entre el oficialismo y la oposición

En la sesión de la Cámara de Diputados de ayer, el desabastecimiento de gasoil en la provincia encendió el debate entre el oficialismo y la oposición donde no faltaron las chicanas y los pases de factura. También se aprobó por unanimidad la creación de la escuela de robótica.

Por el proyecto de resolución del bloque del Partido Autonomista (PA), al que se sumó luego el resto de las fuerzas políticas que conforman Encuentro por Corrientes generó un caliente debate, ya que la iniciativa solicitaba al Poder Ejecutivo Nacional que se adopten, de manera urgente, todas las medidas necesarias para regularizar el abastecimiento de gasoil en nuestra región.

El primero en tomar la palabra fue el diputado del PA, José Romero Brisco, quien mostró su preocupación por el desabastecimiento de gasoil. “Diría que es casi insólito, que estemos pasando por este momento en el país y fundamentalmente en Corrientes. No puede ser que en una provincia que ha sido castigada hace dos meses nada más por la sequía y los incendios, donde nuestros productores estaban con el agua bajo el cuello, dos meses después no tenemos la empatía y la previsión de darle las herramientas suficientes para salir adelante con su trabajo”, reclamó.

“No me parece lógico, algo estamos haciendo mal. No es contra nadie, no estamos echando culpa a nadie pero la realidad nos marca la agenda. Alguien tiene que hacerse responsable de esto”, expresó remarcando que estas son las prioridades y no las candidaturas a la presidencia de la Nación.

Seguidamente, el diputado Miguel Arias (PJ) tomó la palabra y pidió no perder de vista el contexto en el que se produce la escasez de gasoil haciendo alusión a la guerra de Ucrania, el aumento del consumo de combustible con respecto al año pasado y las políticas nacionales que se están ejecutando para paliar esta situación. Explicó que las destilerías del país están trabajando al tope, que se está tratando de identificar a los especuladores y ponderó las políticas de flexibilización de las restricciones cambiarias en materia de importación de combustible.

Seguidamente el diputado Javier Sáez (PP) aseguró que otra vez el Gobierno nacional está llegando tarde.

“Se está queriendo justificar la problemática, pero ya sabíamos que esto se venía y nuevamente estamos llegando tarde. Esto también nos pasó en los momentos de incendios”, reclamó.

Habló de las consecuencias para el productor y de los sobreprecios. Reclamó mayor inversión en términos de infraestructura y pidió al cuerpo hacer una autocrítica cuando empiezan los problemas.

A su turno, el legislador Horacio Pozo (ELI) aclaró que “la provisión de gasoil no es una cuestión política (...) El Ejecutivo Nacional tiene que preocuparse de que existan los dólares necesarios para poder importar el gasoil que hace falta, porque lamentablemente el petróleo argentino no tiene aptitud para proveer. Y si falta gasoil es porque están faltando los dólares, porque la macroeconomía no funciona”. Pidió dejar de lado las discusiones políticas y las internas políticas, porque el Gobierno nacional se olvida de hacer funcionar las cosas que tienen que funcionar (...)”, dijo remarcando que la escasez del gasoil afecta a todos sin distinción de la camiseta.

La diputada Any Pereyra (PL) expresó que se quiere poner a la Argentina en un contexto de guerra para justificar todas las políticas que toma el Gobierno nacional e hizo alusión al impuesto a la renta inesperada.

Remarcó que “Corrientes está entre las ocho provincias que están con un rojo absoluto por la falta de gasoil” y señaló sus consecuencias en la provincia.

La diputada Andrea Giotta (UCR) habló de las consecuencias de la problemática en el sector turístico y se refirió a la faltante de gas que se avecina y que fue anunciada por el sector.

El legislador Germán Braillard Poccard (FR), coincidiendo con Arias remarcó la importancia de dar a conocer el contexto, remarcando características y las políticas nacionales en materia de subsidios. Apuntó contra las declaraciones de Sáez sobre la llegada tardía del Gobierno y dijo que “el pedido de gasoil que hoy hace este cuerpo no es lo mismo que el pedido de auxilio por el fuego que hizo el gobernador en enero. Apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri por la situación macroeconómica del país. “Tomemos las cosas como tienen que ser y si esto nos une, no podemos sumar esto a la imprevisión con los incendios”, cerró.

El reclamo de los sectores económicos de la provincia fue el centro de la alocución del diputado Edgar Benítez (UPC), quien apuntó contra estaciones de servicio de bandera blanca que están aplicando sobreprecios y luego de pedir avanzar con una legislación en esta línea, retomó el reclamo por la falta de inversión en la materia.

Por último, el diputado Norberto Ast (UCR), retomó varios puntos del debate. Habló de la situación económica, de la falta de control en la emisión, pidió “hacerse cargo del presente”. Consideró que este momento debe ser un punto de inflexión “para recuperar un país federal, brindar garantías en seguridad jurídica y apoyar a todos que aquellos que quieran invertir en la Argentina (cuestionando el nuevo impuesto)”.

“No podemos seguir con las viejas recetas”, dijo y apeló a salir del círculo vicioso”. Aclaró que el oficialismo trabaja con seriedad y pidió dejar de lado las chicanas políticas, trabajar en la agenda de la gente y respetar un debate con altura ante el tema “que nos afecta a todos” .