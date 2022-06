Con Rojo y Benedetto, Boca vuelve al trabajo pensando en Central Córdoba

Tras la positiva visita a La Rioja, donde Boca le ganó a Ferro por 1-0 con gol de Sebastián Villa para avanzar de ronda en la Copa Argentina -donde se tendrá que enfrentar con Agropecuario, que dio el golpe ante Racing-, el Xeneize vuelve a trabajar en el predio de Ezeiza pensando en otra salida al interior del país: el domingo visita a Central Córdoba en Santiago del Estero, por la fecha 2 de la Liga Profesional.

Son tres las prácticas que tendrá Sebastián Battaglia para preparar la visita al Ferroviario, para la que seguramente presentará cambios en el once inicial.

Tras haberlos marginado del partido de Copa Argentina, el DT reconoció que seguramente volverá a contar con Marcos Rojo y Darío Benedetto. Marcelo Weigandt y Luis Vázquez serían quienes dejen su lugar como titulares para el regreso de dos de los referentes del plantel.

Además, el DT y el cuerpo médico tendrán que evaluar el estado físico de Eduardo Salvio, que ayer iba a ser titular pero a último momento se bajó de once: el Toto estaba haciendo la entrada en calor pero sufrió una sobrecarga en el isquiotibial de la pierna derecha y su lugar lo ocupó Exequiel Zeballos.

Todavía no se especificó si Salvio sufrió o no una lesión muscular, y para eso van a ver cómo responde esta mañana y decidir si debe hacerse o no estudios médicos.

La probable formación de Boca

Agustín Rossi; Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

