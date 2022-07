Exabrupto de Fernández contra el reclamo del campo por el gasoil

El presidente Alberto Fernández, en un acto en la provincia de La Rioja, le contestó enérgicamente al campo, que anunció este miércoles medidas de fuerza en todo el país, y a lo transportistas, luego de los cortes de ruta que se realizaron en los últimos días ante la falta de gasoil. “¿La solución que encuentran es hacer un paro? Déjense de embromar”, reclamó.

“¿Los argentinos se estarán dando cuenta de lo que está pasando en el mundo? Porque parece que uno pregona solo. ¿Se estarán dando cuenta de los problemas de energía que hay en el mundo? ¿Se darán cuenta que todo el mundo está debatiendo hoy cómo sobrevivir y sostener el desarrollo cuando la energía empieza a faltar? ¿Se darán cuenta de cómo se interpelaban los líderes del mundo para ver de dónde sacaban combustible para seguir creciendo?”, se preguntó el Presidente, acompañado por Daniel Scioli y el gobernador riojano Ricardo Quintela.

Allí, aseguró una vez más que Argentina está teniendo “una crisis de crecimiento” que la va a resolver y reconoció que “la primera crisis que tenemos es energética”.

“Tenemos que importar gasoil para que la Argentina siga produciendo. ¿Ustedes piensan que es una problema de Argentina? No se equivoquen, en el G7 se llevó gran parte de la discusión”, agregó.

Réplica

“Los argentinos nos embromamos”. Con esa frase, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, le respondió al presidente Alberto Fernández.

Entre otros dirigentes del agro, Iannizzotto respondió al decir que “el Gobierno no planifica, no controla, no gestiona. La oposición mira para otra parte. La política solo cuida sus privilegios y no resuelve”.

Iannizzotto apuntó que “la mayoría de los problemas en la Argentina son a causa de los que administran”. Añadió: “Tenemos los recursos y no los explotamos. La plata se destina a mantener la política. La mayoría de los países no tienen la segunda reserva de hidrocarburos [Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo en esa clase]”. En este contexto, luego remarcó: “Los argentinos nos embromamos”.

También se pronunció el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, que se mostró preocupado por las declaraciones del Presidente.

“Es enormemente preocupante que nada menos que el presidente de la Argentina desconozca la inmensa cantidad de problemas que tenemos que afrontar los argentinos cotidianamente y simplifique todo eso a la problemática derivada de un exceso de crecimiento. Está viendo un programa en otra sintonía completamente diferente a lo que ocurre en la realidad”, expresó el ruralista.

Para el vicepresidente de CRA, la falta de dólares “viene derivada de esa impericia que está teniendo el Gobierno”.

“La protesta del campo no es solamente por el faltante de combustible y los precios de los insumos, es por los derechos de exportación, la presión impositiva, los múltiples tipos de cambio, la inseguridad jurídica de la propiedad privada, por las intervenciones que se hacen desde un poder a otro, es todo lo que se ha reclamado en el principio; desconocer esta realidad nos preocupa”, señaló el ruralista.

El dirigente señaló que hay una “improvisación” hacia el sector. Al respecto, profundizó: “Estamos en una improvisación permanente y la crisis del faltante de gasoil es un síntoma de eso”, sostuvo.

(JML)