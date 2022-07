La nueva gestión de la Unne investigará las acusaciones contra el decano de Odontología

La nueva gestión que está al frente de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) anunció que investigará las supuestas irregularidades en la Facultad de Odontología por parte del decano, Roque Rosende. Aclararon que se tomará conocimiento en profundidad con el pasar de los días.

Fabrizio Sartori, designado en la Secretaría Legal y Técnica de la Unne, sector que está a cargo del área de violencia de la universidad confirmó que debido a su reciente asunción aún “no tomó conocimiento efectivo del tema” pero que “obviamente son cuestiones que serán tratadas”.

A fines de junio, tras conocerse las denuncias en su contra, el decano Rosende dijo en respuesta al nuevo rector Larroza sobre que tendrían una charla, que “si quiere aclarar cualquier situación no tenemos problemas, vamos a mostrar todo lo que tenemos y lo que hemos hecho está avalado por resoluciones, por procedimientos administrativos, por aprobaciones del órgano máximo de la Facultad de Odontología y todo el trabajo que hace que sea excelente en una clínica de grado, porque así lo amerita, porque hay un proceso de evaluación de seis meses”.

En ese sentido, Sartori aseguró que es un tema sensible que tendrá una mirada “con conocimiento de causa antes de evaluar cualquier situación” y admitió que por “el momento no podemos adelantar nada sobre la cuestión”.

“Tomaremos más conocimiento de las cuestiones para ver si llegaron las denuncias, porque evidentemente las hay, no sé en qué instancia están, dónde se plantearon. Por el momento no he visto, pero no significa que no estén. Hasta el 30 de junio había otra secretaria a cargo”, explicó a El Litoral.

“Entiendo que si hay denuncias y llegan a la instancia de Rectorado seguramente alguna intervención se tendrá que tener, pero sin conocer efectivamente los elementos y las denuncias que aporten a eso, no podemos decir mucho”, continuó.

En ese sentido, comentó que es fundamental tratar estas cuestiones para que encuentren su causa natural y poder solucionarlo. “No sabemos si hay elementos que demuestren que el decano actúa con algún tipo de violencia, pero las vamos a investigar”.

Con respecto al marco legal, sostuvo que están hechos para evitar cualquier situación de violencia y están para hacerlas cumplir.

“Vamos a tratar de llevarlas adelante buscando el camino del diálogo y siempre buscando proteger a alguna víctima en caso de que lo haya. Este tipo de situaciones son ingratas y difíciles, tenemos que buscar el camino para evitarlas y solucionarlas para que haya alguna reparación en caso de que así lo requiera”, comentó.

“Las reglamentaciones tienen comisiones y hay una serie de cuestiones, hay una continuidad institucional sobre algunas políticas y vamos a seguirlas. Entonces le vamos a tener que dar la mirada y el encare de la nueva gestión para darle el ámbito que tenga que ser”, concluyó.

Último testimonio

Se suman más testimonios en contra del decano de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Roque Oscar Rosende, por irregularidades y discriminación.

Esta vez, otro docente contó la situación que vivió dentro del edificio de la casa de estudios. Además, indicó que Rosende “maneja la Facultad como una estancia” y que “hay mucha gente que tiene mucho para contar”.

El docente universitario Jorge Toñanez Chriskoff, que se encargaba de las clínicas con sus alumnos de 4º y 5º años de Odontología, se refirió a las situaciones que pasó con Rosende.

“Terminando el primer año (tras su designación) hubo un intento de no renovarme el contrato, que se hace cada seis meses, estás constantemente a prueba. No me pagan hasta un mes de trabajo e hice el reclamo correspondiente, al año y medio de mi nombramiento me renuevan y a los 17 días de la renovación me cesantearon”, explicó en radio Continental.

Tras lo ocurrido y la incertidumbre que le generó la cuestión por quedarse sin trabajo, pidió explicaciones pero desde la Facultad alegaron que no habían sido enviados los fondos desde Rectorado.

“Me llamó la atención que se regularizara a 95 personas en la Unne y yo fui el único que se quedó sin trabajo. Este fue un acto discriminatorio, por eso hemos hecho la presentación en la Justicia y en el Inadi, porque en ese último periodo se hablaba de que iba a ser representante gremial de Codiunne y a partir de allí se da la persecución”, comentó.