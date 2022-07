Licencias de conducir: desde el Centro Emisor anunciaron cuándo comenzarán a imprimir

Desde la cuenta oficial de Twitter de la Municipalidad informaron este jueves que se solucionó el inconveniente nacional y que ya se están imprimiendo los permisos de conducir.

Además indicaron que, aquellas personas que durante este breve período de tiempo tramitaron sus licencias de manera digital, podrán retirarlo desde este viernes, en el Centro Emisor de Licencia de Corrientes, ubicado en avenida Raúl Alfonsín al 3845 de la capital.

Hace unos días desde la entidad habían informado que "debido a una faltante de insumos a nivel nacional, no se están imprimiendo permisos de conducir", detallaron en su cuenta de Twitter.

Juan Acinas, subsecretario de Tránsito municipal indicó en es momento a El Litoral que “las licencias no se están brindando porque no las envían desde Nación. No sabemos si se debe a la falta de insumos o de proveedores”.