Luis Ventura desafió a Jorge Rial en vivo tras su fuertísimo descargo

La tregua entre Luis Ventura y Jorge Rial se acabó a tan solo dos semanas de la selfie de reconciliación, y el presidente de Aptra fue a fondo contra el conductor de Argenzuela, a quien le propuso un cara a cara televisivo para decirse las verdades que guardan.

"Yo lo desafío, ya que es el guacho pistola, no a pelear porque no sé si se la banca", arrancó picante el periodista en Intrusos.

Luego, aclaró: "Si lo desafío a un mano a mano en el estudio que él quiera. Pero no él de local, donde sé que me van a cortar el micrófono, porque ya me lo hicieron".

"En cualquier canal, en cualquier programa mano a mano. Y que juegue -hable- él, que juegue -hable- yo… Que me desmienta esto", explicó Luis Ventura su polémica propuesta para Jorge Rial.

Por otra parte, Luis Ventura arengó a Jorge Rial a frenar sus críticas al Grupo América tras asegurar que habría sido amenazado por Daniel Vila.

"Sacate la máscara. Basta. ¿Sabés por qué? Basta con este canal, con esta empresa. Basta. Porque acá te hiciste rico".

Al final, Luis Ventura advirtió a Jorge Rial: "No toques a mi canal, no me toques mi gente, porque sino voy por vos".

Ciudad Magazine