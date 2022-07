Crece el malestar en el Gobierno por el acuerdo de Lacalle Pou con China

A decir verdad, el presidente Luis Lacalle Pou le hizo una trampa a sus vecinos. Al caer la tarde del miércoles, y minutos antes de contarle a la prensa que su país comenzará finalmente a negociar con China un tratado de libre comercio, su canciller Francisco Bustillo, le comunicó al embajador argentino, Alberto Iribarne, y a los otros diplomáticos de la región lo que iban a decir.

Fue el representante argentino en Montevideo el que llamó por un lado al presidente Alberto Fernández y por el otro a Santiago Cafiero, para darles el anuncio. El canciller acaba de regresar del G20 en Indonesia, y de Vietnam con otros acuerdos comerciales en la mira y otro enfoque para el Mercosur, que atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. El anuncio de Lacalle Pou llega a pocos días de la cumbre de presidentes del Mercosur, que está pautada para el 21 de este mes en Asunción y donde serán los uruguayos los que asumirán la presidencia pro témpore del bloque.

Pero por si ello fuera poco, el brasileño Jair Bolsonaro, que está en campaña con duro contrincante para las elecciones presidenciales de octubre -Luis Inacio Lula da Silva- anunció este jueves que no irá a la cumbre de presidentes del bloque del jueves 21. Bolsonaro se lleva bien con Lacalle Pou y con Mario Abdo Benitez pero no con Fernández. “Dije que no voy más. En política, puedes dar marcha atrás en algunas cosas. Pero mi decisión hasta ahora es no ir al Mercosur”, dijo a CNN.

El Ejecutivo argentino no hizo comentarios públicos aún como lo hizo en el pasado rechazándolo, pero la molestia está y por ahora se traduce en silencio.

El miércoles, Lacalle Pou se presentó en conferencia de prensa y dijo que su Gobierno había finalizado los estudios de viabilidad del TLC con Beijing y que la conclusión era "positiva". Ahora, las partes van a "empezar formalmente la negociación de un tratado de libre comercio", aseguró. Hasta este jueves, China no había dicho nada oficialmente.

El bloque no avanzó en acuerdos de ningún tipo desde 2019, en parte por la resistencia argentina, por la falta de liderazgo e interés regional de Bolsonaro. También por el proteccionismo latente del kirchnerismo. Es ahí donde Lacalle Pou juega su carta con acuerdos de libre comercio que no puede hacer sin consenso del bloque, o al menos sin romperlo.

La decisión respecto a un TLC con China es polémica en el Mercosur sobre todo para Argentina y Brasil y ha generado fuertes roces entre Lacalle Pou y Fernández, que ahora no se pelean pero no fluyen.

Fernández sólo cuenta las horas para que Luis Inacio Lula da Silva gane las presidenciales de Brasil, en octubre, lo que va en ese camino pero nunca es cien por ciento seguro.

