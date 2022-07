Paridad: “La mujer de ELI no llega a un cargo por ser mujer, sino por mérito”

La concejal de Corrientes, Sofía Vallejos aseguró que “la mujer de ELI no llega por ser mujer, llega porque se ganó el lugar”, cuando fue consultada por el proyecto de paridad de género en el ámbito legislativo que se debate en la Legislatura y lamentó que “se tenga que llegar con leyes u ordenanzas para que se cumpla esa condición, que la tenemos totalmente ganadas las mujeres”.

Consultada sobre el proyecto de paridad de género que volvió a la Cámara de Diputados tras la aprobación con modificaciones del Senado, la concejal Sofía Vallejos dijo: “Para mí es un avance, claramente. Desde ELI siempre apuntamos a esto, por eso nosotros tenemos representación en cuanto a las mujeres, pero no por la condición de ser mujer. Lo que es en ELI siempre es por mérito, es por trabajar, por la militancia, por llevar determinadas banderas, determinados temas. La mujer de ELI no llega por ser mujer, llega porque se lo ganó al lugar, que es algo por lo que siempre nos caracterizamos. Nosotros no vamos a poner a alguien por el solo hecho de cumplir un cupo. No trabajamos así”, aseguró en Lo Bueno, lo malo y lo Feo que se transmite por Radio Dos.

“Lamento que se tenga que llegar con leyes u ordenanzas para que se cumpla esa condición, que la tenemos totalmente ganadas las mujeres”, reclamó.

“Y por esto milito en ELI. Es lo que siempre le digo a las chicas que se están sumando y que muchas son de 18 a 23 años: ellas tienen que estar en un espacio donde se sientan cómodas, representadas, tanto por hombres como mujeres”.

“Que militen en un espacio, que además de la ideología que practican, se sientan representadas, escuchadas y contenidas, que es lo que pasa en ELI y por eso es que somos tantas”, cerró.