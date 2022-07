Moyano: "No están dadas las condiciones para que haya elecciones en Independiente"

El clima político se pone cada vez peor en Independiente, con una importante parte de sus socios e hinchas pidiendo elecciones hace varios meses luego de la suspensión de los comicios que iban a tener lugar a fines de 2021. En este contexto, la junta electoral convocó ayer a una reunión para esta tarde con el objetivo de retomar el proceso electoral suspendido.

En medio de toda esta situación, el que reapareció públicamente fue Hugo Moyano, el actual presidente de Independiente, que dejó su opinión sobre el presente político del club: "No están las condiciones dadas a mi entender para que haya elecciones, pero si la junta decide que se pueden hacer, se van a hacer", afirmó en una nota con Radio 10.

Pero eso no fue todo. Moyano aseguró que "los que llevaron a Independiente a la B son los que ahora dan cátedra de cómo hacer las cosas bien" y afirmó que él, junto con su Comisión Directiva, se hizo cargo del club "en el peor momento" de la institución. Además, Moyano reveló que nunca tuvo la intención de ser presidente de Independiente: "Siempre quise colaborar desde afuera, pero me lo pidieron y nunca perdimos la elección", soltó.

Además, el actual mandamás del Rojo cargó contra la oposición: "Muchos de los que se presentan a Presidente en Independiente no son hinchas, nosotros lo sabemos, hay mucho macrismo, medios de comunicación".

Moyano y el juicio de Gonzalo Verón contra Independiente

El Presidente arrancó diciendo que en el club "no se le debe un centavo a nadie" y que cuando ellos llegaron "no había ni siquiera para comprar comida". Y sobre el embargo por 4,8 millones de dólares por el juicio de Verón, afirmó: "El embargo nació en plena pandemia cuando el club estaba cerrado, no laburaba nadie. Una deuda de $800.000 se transformó en seis millones de dólares. Me parece una locura. Recurrimos a la Justicia y le pedimos a la Corte que lo vea".

Además, agregó: "Es raro que se este reactivando todo junto de repente, pero nosotros vamos a hacer todo lo que corresponda para el bien de Independiente".

TyC Sports