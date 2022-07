Denunció a su expareja que la atacó a golpes en plena calle

Una mujer denunció que fue atacada a golpes por su expareja en la localidad de Itatí. La agresión fue filmada y ocurrió a la salida de un boliche, en la madrugada del domingo pasado. La víctima de violencia de género aseveró que el agresor es un funcionario de la municipalidad de Itatí. De acuerdo con la denuncia, la mujer se desplazaba como acompañante en una moto con una amiga y el agresor les habría arrojado una piedra, lo cuál provocó su caída y posteriormente el hombre emprendió la agresión.

La víctima explicó que hace 12 años está separada del denunciado, justamente por violencia de género. “Esto me sucedió a la salida del boliche, mi exmarido, el jefe de Tránsito, y su mujer sin ningún motivo me tiran cascotes para echarme de la moto. Lo cual lograron hacer para luego prenderse por mí como esos animales. Él me pisaba el abdomen mientras me ca... a sopapos y ella lo acompañaba con los golpes y rasguños. No se cansó de golpearme durante nuestro matrimonio, que fue hace doce años ahora no me deja hacer mi vida... es una vergüenza que este golpeador esté ocupando un cargo en la Municipalidad de nuestra localidad”, escribió la mujer agredida en su muro de Facebook. La víctima sufrió lesiones en las piernas, la cara, el pecho y labios.

(NG)