Detuvieron a un funcionario municipal por una brutal golpiza a su expareja

El jefe de la Dirección de Tránsito Municipal de la localidad de Itatí fue detenido ayer tras ser denunciado por su expareja, a quien golpeó en plena calle. El hecho quedó registrado en un video.

El violento ataque tuvo lugar en la madrugada del miércoles, cuando este hombre, identificado con el apellido Rodríguez, interceptó a la joven que circulaba en moto con una amiga y la golpeó ferozmente.

Según trascendió, la pareja se separó hace doce años y hace poco inició el juicio por el divorcio. La víctima dijo a medios locales que eso “pudo desestabilizarlo emocionalmente y llevarlo a cometer este acto violento”. Sin embargo, Rodríguez ya cuenta con otras denuncias por violencia de género.

La joven denunció la golpiza y la causa quedó caratulada como “lesiones leves”. Además, se le dictó una medida cautelar de prohibición de acercamiento a ella, indicaron fuentes policiales.

“Como intendente, no acompaño esta actitud. Tras tomar conocimiento a través de las redes, tomamos la decisión de apartarlo del cargo más allá de la cuestión judicial”, dijo el intendente de Itatí, Francisco Romero. “Que yo tenga conocimiento, este hombre no tenía antecedentes, pero estas cosas nosotros no avalamos”, agregó el jefe comunal.

Florencia Torres dialogó con Radio Sudamericana después de que se conociera el tremendo ataque que sufrió por parte de su expareja y de la actual pareja de este.

La mujer contó que el sábado salió a festejar de manera anticipada el Día del Amigo con dos amigas y volvía de un boliche con ambas. Regresaban en una moto cuando recibieron un piedrazo que las hizo detenerse. Al bajar, Florencia recibió un golpe de puño que la hizo caer y “cuando estaba en el piso me di cuenta de que era él y la mujer”.

Relató que recibió patadas en el abdomen, en el rostro y agradeció a quien filmó porque se vieron los golpes que le propinaba la pareja. Posteriormente fue asistida y recibió las curaciones correspondientes.

Florencia relató que se casó con el agresor cuando tenía 18 años y que ambos tienen un hijo en común.

“Él ya era golpeador durante el matrimonio”, aseguró, y recordó que llegó a quedar con hematomas y secuelas en un oído a causa de un golpe que le propinara Rodríguez.

Explicó que se separó y regresó con el hombre en dos oportunidades tras diferentes hechos de violencia, pero que en una oportunidad el agresor llegó a asfixiarla. “Si no era por mi bebé que lloró, me ahogaba”, contó, indicando que en una oportunidad habría tratado de llevarse a su hijo.

“Sufrí mucho, estando embarazada me dejaba encerrada. Controlaba mi forma de vestir y todo lo que hacía. Yo estaba bajo tratamiento, recuperándome, y ahora sucede nuevamente esto”, se lamentó.

Florencia se realizó la pericia psicológica para solicitar la perimetral de su agresor, que actualmente se encuentra detenido. “Quiero que esa gente siga ahí, que se haga justicia”, pidió.

La mujer precisó que ambos tenían sus respectivas parejas y no se cruzaban por la calle, salvo “cuando él me escribía por Messenger”. Explicó que la agresión pudo haber surgido después de que decidiera iniciar formalmente la demanda por alimentos para su hijo y que “pudo haberle llegado alguna notificación para que se saque de esa manera”.

La víctima comentó que nunca impidió el contacto entre padre e hijo, sino que el exfuncionario “abandonó el rol de padre desde que se puso en pareja”.

“Si no levantaba la cabeza, hoy podría estar en un ataúd”, expresó Florencia sobre la agresión.

(NG)