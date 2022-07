Elecciones: Bolsonaro lanzó la campaña para su reelección

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó ayer su candidatura a la reelección, en un acto en el que su equipo de campaña intentará mantenerlo enfocado en una agenda propositiva para acortar distancias con su rival de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

La oficialización de la candidatura a los comicios de octubre fue en la convención del Partido Liberal (PL) en Río de Janeiro, cuna política del presidente, dos días después de que el partido de Lula lanzara la suya en San Pablo, donde se forjó como político.

El compañero de fórmula de Bolsonaro será otro general del Ejército, el exministro de Defensa Walter Braga Netto, como ya había adelantado el propio Bolsonaro, según se confirmó en la Convención del PL, celebrada en el estadio Maracanazinho de Río de Janeiro, con capacidad para más de 11.000 espectadores.

Bolsonaro protagonizó el acto en el estadio, decorado con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña y acompañado de su esposa, Michelle Bolsonaro, y también asistieron Braga Netto y su mujer, informaron el diario Folha de Sao Paulo y la agencia de noticias Europa Press.

Entre los hijos de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro fue el único destacado en el escenario.

El acto comenzó con una oración del diputado federal y pastor Marco Feliciano y luego Bolsonaro tomó el micrófono, mencionó un breve pasaje bíblico sobre el valor de la “mujer virtuosa” y le pasó el micrófono a Michelle.

“Usted está aquí apoyando un proyecto de liberación de la nación; hace cuatro años pasamos por esta experiencia y no teníamos idea de lo que nos íbamos a enfrentar, no teníamos idea de lo que estaba por venir”, dijo.

La primera dama comparó la actualidad con el 2018, cuando durante la campaña Bolsonaro recibió una puñalada.

A su turno, Bolsonaro expresó: “Cuando se trata de poder popular, ¿alguien piensa que el pueblo cubano no quiere la libertad? ¿Posee? No. ¿Cómo llegar a este punto? Por malas decisiones. Nuestra misión es no perturbar vuestras vidas. Es, cada vez más, quitarte el estado. Estado fuerte, pueblo débil. Gente fuerte, Estado fuerte”.

Poco antes del final de su discurso, llamó a “la voz del pueblo” a salir a la calle “por última vez” el 7 de septiembre. “Somos la mayoría, somos buenos, somos libres para luchar por nuestra patria. Los llamo a todos ahora, para que todos, el 7 de septiembre, salgan a la calle por última vez”, arengó.

Dos lemas acompañaron a Bolsonaro durante la confirmación de su candidatura: “Por el bien de Brasil” y “Lucha del bien contra el mal”, este último cuasirreligioso en referencia a Lula da Silva.

