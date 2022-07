Detuvieron a un empresario acusado de amenazar de muerte a un productor

Un empresario de la localidad de Santo Tomé fue detenido por amenazar con un arma de fuego a un productor agropecuario.

Se trata del empresario llamado Ricardo Mazza, amigo del exintendente de Santo Tomé, Mariano Garay, precisó el portal de noticias Urgente Santo Tomé.

Mazza fue aprehendido por personal de la Gendarmería Nacional luego de que el productor agropecuario llamado Antonio Cidade lo denunciara por amenazarlo con un arma de fuego.

El hecho se produjo el domingo en horas del mediodía en una estancia de la zona del Cuay Grande, a pocos kilómetros de Santo Tomé, propiedad del denunciante. En su descargo, la víctima contó que Mazza, que estaba acompañado por una mujer que fue candidata a concejal en esa ciudad, lo habría amenazado de muerte por causas que aún se desconocen. Luego del episodio, Cidade habría llamado a un puesto de control de la Gendarmería Nacional y alertó sobre la situación, minutos después los agentes nacionales detuvieron al empresario, que estuvo encarcelado hasta horas de la noche de este domingo.

Ricardo Mazza fue identificado hace algunos años como financista del exintendente. Tras una confusa situación judicial en 2020, Mazza confirmó haberle prestado dinero a su amigo.

“Él me pidió que yo le aportara una importante suma de dinero que él tenía que devolver a una persona. Ese dinero se lo presté yo, Ricardo Isaísas Mazza. Ese dinero se le fue facilitado a Mariano para cuando él lo necesitara, ahora hace muy poco tiempo, hay un documento que avala ese préstamo. Él me lo va a devolver de la forma que él pueda y de la forma que él quiera. No hay plazos. Para mí esto no es un negocio”, contó en aquella oportunidad. La suma prestada a Garay era de $5 millones y habría sido utilizada por Garay para pagar una indemnización tras una denuncia de abandono de persona.

(NG)