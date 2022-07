Familiares de la joven correntina asesinada se manifestaron en Fiscalía

Luego de la declaración de Rodrigo Delgado, el policía que se declaró culpable de los disparos y la muerte de Agustina Galarza, familiares y conocidos de la joven de 20 años se acercaron a la puerta de Fiscalía para pedir justicia.

Incluso, entre los que llegaron hasta allí estaba su abuela, que junto con un grupo de familiares viajó a Bahía Blanca desde Mercedes (Corrientes) y dijo ante la prensa: “Tan doloroso que un policía mate a una chica que estaba divirtiéndose”, y agregó: “Que se pudra en la cárcel”.

“El lunes a la madrugada salí de Mercedes a acompañar a mi hija, con mi marido, porque ella está sola acá con la familia. Vine para estar con ella porque a mi nieta ya no me la van a devolver más y para pedir justicia para que esto no quede así. Porque era hermosa mi nieta y me la arrebataron”, expresó Antonia, abuela materna de la joven fallecida.

Entre aplausos y tristeza no cesaron en el pedido unánime de justicia por el asesinato cometido.

Su hermana, brevemente pudo manifestar ante Canal 7, que fueron más de 10 disparos sobre la vivienda, ella alcanzó a tirarse al suelo y relató entre lágrimas: “La quise agarrar y no pude”.

Con profunda congoja, una tía de Agustina definió este momento como “muy doloroso” y apuntó a la figura del exuniformado de la fuerza local.

“Esto es algo que siempre se escucha en las noticias y cuando me dijeron que la mataron nunca pensamos que nos iba a tocar. Un policía que se supone que tiene que cuidar a la gente”, aseveró entre lágrimas.

Mónica, tía paterna, mencionó que a Agustina la cuidó en su Corrientes natal hasta que tuvo 14 años y decidió acompañar a su mamá, Rocío, a radicarse en Bahía Blanca.

“Pedimos justicia porque en un país así todos debemos tener los mismos derechos y no tener un asesino suelto. Eso no es vida para ninguno de los jóvenes y muchos de ellos pueden correr el mismo riesgo que corrió mi sobrina. Su hermanita quedó muy mal y todos nosotros estamos destrozados”, expresó.

“Se supone que un policía nos tiene que proteger, no nos tiene que arrebatar la vida de alguien. Yo lo único que puedo pedir es que ese loco, que no sé si es humano, que la pague, porque nos arrebató a una persona muy buena, que quería disfrutar junto con sus amigos”, sostuvo un amigo de la joven fallecida. Agustina, según reveló Karen (amiga), había salido recién de un vínculo sentimental y estaba feliz porque -tras varios meses de búsqueda- había hallado también un trabajo que estaba previsto comenzar el pasado lunes.

“Ella empezaba a divertirse porque yo estuve a su lado cuando realmente estaba mal”, destacó.

Karen estuvo presente en el cumpleaños desarrollado en Darregueira al 2500 y, debido a un oportuno llamado de su papá, se fue apenas 15 minutos antes de que Delgado vaciara su cargador contra el frente del domicilio e impactara con dos proyectiles el cuerpo de Agustina, provocando su muerte.

En otro orden, amigos y allegados de la familia Galarza Candia solicitan una contribución económica para poder afrontar los costos del sepelio de la joven. Quienes deseen colaborar podrán hacerlo comunicándose al 2916-490-944.

(NG)