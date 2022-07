Pablo Moyano: “No creo que haya ambiente para saqueos”

Pablo Moyano se pronunció sobre la cuestión social desde la movilización que la CGT hizo con dirigentes sociales cercanos al Gobierno por el 70° aniversario de la muerte de Eva Perón. Respaldó a Alberto Fernández, adelantó un reclamo que llevará a la Casa Rosada y aseguró, en clave de diagnóstico de situación: “No creo que haya ambiente para saqueos”.

Además, el secretario general de la central obrera tomó distancia de Juan Grabois, aunque lo elogió, y llamó "gorila recalcitrante" a Fernando Iglesias por sus mensajes en Twitter contra Evita.

"No creo que haya ambiente para saqueos o un estallido social, por más que lo quieran imponer desde la derecha", aseveró el dirigente camionero, aún cuando la palabra fuera instalada por el aliado -aunque más crítico- abogado y referente de la Ctep.

"Hoy, a 70 años de la partida de esta líder, al peronismo y a los trabajadores no nos corren ni por izquierda, no nos corren por derecha, no nos corren diez tractores en Plaza de Mayo, sino que el pueblo trabajador es importante en la calle cuando se decide a la lucha, a denunciar y defender lo que se ha conseguido, como los convenios colectivos y las paritarias libres", indicó Moyano.

