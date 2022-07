Más de 10.000 correntinos esperan tramitar la ciudadanía italiana

Son más de 10.000 los correntinos que se encuentran a la espera de hacer los trámites para tener la ciudadanía italiana. La zona con más pedidos es la Capital y hay 4.000 turnos que están a la espera.

La crisis que está sufriendo el país se acrecienta cada vez más. Todos los días, cada habitante al levantarse se fija en los números de la inflación y el precio del dólar. La situación económica es compleja y muchos correntinos buscan la manera de emigrar hacia otros rumbos.

“Hay un número grande de personas que hoy por hoy no pueden acceder a la ciudadanía de lo que es la jurisdicción de Rosario porque están cerrados los turnos hasta nuevo aviso. Entonces mucha gente está juntando los papeles y se están yendo a tramitar a Italia: el trámite tarda 45 días”, indicó Emiliano Gutierrez, referente de la Comunidad Italiana en Corrientes.

“No tenemos un registro exacto de cuántos correntinos pidieron la ciudadanía pero sabemos que son más de 10.000 los que están a la espera y no hay una fecha posible, tendremos que insistir más. Es una decisión política del Gobierno italiano”, afirmó a El Litoral.

La constitución del país europeo afirma que todas las personas que tengan raíces en ese lugar tienen el derecho a pedir la ciudadanía.

En ese sentido, para pedir la nacionalidad se puede hacerlo mediante dos maneras por iu sanguinis, que los habitantes de Corrientes deben hacerlo en la jurisdicción Rosario, o por hijo directo que se da cuando los padres le traspasan la ciudadanía, el trámite es simple solo se anexa la partida de nacimiento traducida al idioma de ese país, se manda al consulado y luego de un año se le otorga.

“Hay turnos que quedaron del sistema anterior y se están tratando de depurar. Después se va a abrir lo que es ciudadanía por reconstrucción. El último llamado fue hace un año y medio, esto va por tandas y eso implica que muchas personas no puedan acceder a su derecho”, sostuvo Gutierrez.

“En cuanto a la rigurosidad, en Rosario es amplia y está la cuestión de que se están terminando los turnos anteriores a lo que es la ciudadanía por reconstrucción y faltan 4.000 turnos. Una vez que se completen, recién van a volver a llamar para nuevas carpetas y eso calculamos que será dentro de cuatro o cinco años”, continuó.

Asimismo, las provincias que engloban a la jurisdicción de Rosario son siete: Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y parte de Buenos Aires.

El referente de la comunidad indicó que habilitaron un grupo de Facebook con el nombre de “Ciudadania Italiana Rosario 2022”, con la idea de asesor a personas que no saben cómo comenzar a realizar los trámites.

Se inicia con la partida de nacimiento del antepasado, el acta, partida de matrimonio y defunción.

“La gente no sabe que antes de 1948, la mujer no era considerada persona en Italia. Después de ese año, se declaró la inconstitucionalidad de esto; por lo tanto, antes de esa fecha no se puede hacer ningún trabajo, entonces las personas que tienen abuelas antes de esa fecha deben hacer la ciudadanía por juicio”, informó.

Al arribar a ese país

Al llegar a Italia, dentro de los primeros ocho días, habrá que realizar la “Declaración de presencia” en la comisaría más cercana donde se deben presentar un formulario y la fotocopia de pasaporte. No tiene costo.

Se deberá presentar documentos, se trata de la famosa carpeta completa con toda la documentación necesaria en la Comune italiana, algo así como el Registro Civil en Argentina. Allí revisarán los papeles y darán todas las indicaciones según cada caso. No tiene costo.

Según la ley, la vigencia de los documentos para la solicitud de la ciudadanía no debe superar los 6 meses, pero en general depende de cada comuna.

Los papeles se pueden presentar en cualquier ciudad de Italia.

En el caso de tener que alquilar, hay que calcular que un departamento de dos ambientes cuesta alrededor de 300 euros por mes, en el caso de un tres ambientes desde 600 euros. Es importante saber que para poder fijar residencia habrá que alquilar durante 6 meses como mínimo y deberá tratarse sí o sí de un contrato residencial.

Además hay que contemplar los gastos de la comida que van entre los 30 a 50 euros por semana por persona. Y los del transporte público para trasladarse, que cuesta entre 1 y 2 euros.