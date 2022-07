Senadores y Diputados tendrán una sesión antes del receso

A la espera de la sanción de la ley de paridad de género en el ámbito legislativo, a las cámaras de Diputados y Senadores les resta una sola sesión antes del receso de invierno. En tanto, desde la Cámara Alta no descartan que la iniciativa sea tratada en el próximo encuentro legislativo.

A pesar de que el calendario indica que faltan dos semanas para el receso de invierno, al Senado le resta una sola sesión, ya que viene concretando sus reuniones cada 15 días, por lo que no se descarta que este jueves, el proyecto de paridad de género en el ámbito legislativo, pueda contar con despacho favorable y logre el visto bueno de los legisladores.

Por su parte, la Cámara Baja no sesionará por celebrarse el Día del Empleado Legislativo, quedando en consecuencia una sola sesión antes del receso, donde se podría llegar a tratar el despacho de paridad si el Senado avanza con el trámite que implicaría reformas.

En este marco y con varios temas por tratar, no se descarta un posible avance en el proyecto de paridad de género. Y en esta línea, el senador provincial Enrique Vaz Torres, durante su visita a Radio Sudamericana indicó que “el objetivo es lograr la paridad de género y creo que se va a votar antes del receso, es una decisión colectiva y está tomada”.

“En nuestro sector coincidimos en que esta norma va a salir, teníamos problemas en la redacción que ya está saneado. Había problemas de cómo redactar para que quede bien, esa fue la razón”, señaló sobre las posibles reformas al proyecto que fue remitido por Diputados.

“Creemos que va a salir la ley sin ninguna otra ley complementaria. Va a volver a Diputados porque la modificación que se hace es sanear el problema de la redacción original”, agregó.

En esa línea, se debe recordar que el vicegobernador de la Provincia y titular nato del Senado, Pedro Braillard Poccard, en referencia al proyecto de paridad de género y el voto joven (que también está en la Cámara Alta) indicó que “van a salir, y pronto, pero pensemos que son leyes para el año que viene porque se van a aplicar en 2023”.

“Que se demore dos semanas o tres no cambia nada, en tanto y en cuanto la ley salga por unanimidad. Creo que lo importante es que este tipo de legislación salga con el mayor acuerdo posible”, remarcó a mediados de junio en Radio Dos.

Reformas

Se debe señalar que el alcance del proyecto sancionado por la Cámara Baja, que incluye a diputados, senadores, concejales y convencionales constituyentes (provinciales y municipales) estaría fuera del debate.

Son otros los puntos que se vinieron analizando y que conforman la futura norma considerada como compleja para algunos y sencilla para otros. Los legisladores analizan las identidades no binarias establecidas por el decreto nacional Nº 476/21 y sobre la potestad del juez electoral para adecuar las listas si no cumplen con la equidad, ya que apunta a que el partido elija los reemplazos y no la alianza.

En cuanto a las prerrogativas del juez electoral se debe señalar que a mediados de junio ingresó en el Senado un proyecto de ley presentado por varios senadores que apunta a que se incorpore el artículo 61 al texto del Código Electoral de la Provincia, Decreto Ley Nº 135/2001 que apunta a legislar sobre vacancias en la listas.

Valdés ya había presentado el proyecto de paridad de género en el Poder Legislativo el 29 de octubre de 2018 y también el 3 de julio de 2020, pero las iniciativas no fueron tratadas en la Cámara de Diputados, pese a que el oficialismo tenía los números necesarios.

El proyecto que se está analizando ingresó a la Cámara de Diputados a finales de marzo de este año y obtuvo media sanción el 6 de abril por unanimidad del cuerpo legislativo.