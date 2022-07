Cambá Cuá y Boca Unidos en los cuartos de final; Invico descendió

Más Info

Habrá clásico

Mandiyú y Boca Unidos, el clásico del fútbol correntino, se reeditará en los cruces de los cuartos de final del torneo de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol.

El Albo finalizó en la primera posición de la zona A y chocará con el Aurirrojo, que terminó cuarto en el grupo B.

Los otros partidos de cuartos de final serán:

Ferroviario (1º B) vs. Mburucuyá (4º A); Huracán Corrientes (2º A) vs. Cambá Cuá (3º B); y Lipton (2º B) vs. Sportivo Corrientes (3º B).