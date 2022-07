Empresarios y productores reclaman a Nación certidumbre y responsabilidad

Ante la dimisión del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, empresarios y productores salieron a pedir al Gobierno nacional certidumbre, previsibilidad, responsabilidad, armonía y políticas razonables, políticas sustentables que permitan resolver las cuestiones de fondo.

Mientras el presidente de la Nación Alberto Fernández evaluaba las variantes para reemplazar a Guzmán en el Ministerio de Economía, El Litoral dialogó con el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC) Jorge Gómez, quien expresó: “Lo vemos con preocupación. Y se mantiene lo que las pymes venimos pidiendo al Gobierno nacional: que sea predecible y dé certidumbre”.

“Esta circunstancia genera más incertidumbre entre las pymes y no permite tener un panorama ni siquiera a mediano plazo. Mientras que por el otro lado tenemos que tener mucha cautela, porque somos puentes transmisores de propuestas, aunque indudablemente los que tienen que ejecutar las soluciones son los gobernantes”, comentó.

“En este momento va a haber un estado de reorganización dentro del gabinete nacional. Lo que queda es esperar y en función de eso ver cómo seguimos”, continuó y agregó que “es importante de acá hacia adelante, tener una política predecible, que mantenga mínimamente la fuente de trabajo”.

Sobre las consecuencias en el Mercado, Gómez dijo que “todo depende de cómo actúe el Gobierno nacional, porque la incertidumbre se genera más internamente. Si se pusieran de acuerdo, convocarían a la oposición, si hay un diálogo franco. No digo que vaya a ser el mejor de los panoramas, por eso cuando hablo de cautela, hablo de diálogo, de sinceramiento y de comenzar de nuevo”, aclaró. “Desde la conducción gremial empresarial lo que tenemos que hacer es llamar a los empresarios a trabajar con mucha cautela, prudencia, esperar las medidas y en función de eso analizar y tomar la posición que corresponda”, remarcó.

En esa linea, Gómez insistió en que “es importante que el Gobierno nacional tome políticas para mantener sobre todo a las pymes, que somos las que más generamos empleo, y somos parte del más del 50 por ciento del producto interno del país. Entonces, tratar de garantizar políticas productivas”.

Sobre los posibles candidatos a sustituir a Guzmán, el presidente de la FEC indicó que “la persona, las medidas y el apoyo político son importantes. Se tienen que dar estas tres variables, sino pasa como lo que sucedió con el ministro (por Guzmán) que medianamente estaba negociando los acuerdos internacionales, pero iba caminando por un sendero chiquito, con muy poco margen de acción”.

“Pero hay medidas que no se tomaban, que íbamos a hacer con el crédito, con la energía, gasoil, más allá de toda la problemática que se produjo en estas 24 horas, tenemos que ver lo que pasó con todas estas cosas”, señaló. “Nosotros vamos a ser muy cautos, porque sabemos que dentro de las 24 o 48 horas no esperamos tener una respuesta. Estamos pendientes de toda la información, pero por ahora debemos tener cautela, estar atentos y decirles a los colegas empresarios lo mismo: no ser nosotros parte del problema, sino parte de la calma, la prudencia y la sensatez”, cerró.

Campo

En este marco, consultado sobre la renuncia del titular del ministerio de Economía de la Nación, el secretario de la Sociedad Rural de Corrientes, Francisco Velar, en diálogo con este matutino indicó: “Nosotros pensamos que más que la renuncia de un ministro, que como todos sabemos es un fusible del Poder Ejecutivo, lo que precisa el país es que haya armonía dentro del propio Poder Ejecutivo. Esta lucha descarnada por espacios de poder dentro de la propia coalición gobernante es una de las causantes que originan los principales problemas de la Argentina”.

“Lo que nosotros estamos pidiendo hace rato es que haya responsabilidad, serenidad dentro del Poder Ejecutivo”, señaló y agregó que “después, quién sea el ministro nos parece que no es una cuestión central, porque lo que finalmente prima es el poder político, que es el que le da la atribuciones al fusible, que es el Ministerio, para que pueda llevar adelante las políticas para el país”.

“Nosotros esperamos serenidad en el Poder Ejecutivo, que esa serenidad y armonía que debe existir, se traduzca en políticas razonables, en políticas sustentables que permitan resolver las cuestiones de fondo que atiendan el origen de las cuestiones, no sus consecuencias”, dijo ya aclaró que “cuando hablamos del origen de las cuestiones, hablamos del déficit fiscal, la emisión descontrolada, la inflación, los derechos de exportación, el diferencial en los tipos de cambio y la regulaciones, permisos o autorizaciones para poder ejercer el comercio”.