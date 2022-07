Tutores de escuelas rurales se manifestaron por la recategorización

Tutores de escuelas rurales de Monte Caseros se manifestaron tras el cambio de categoría por la baja matrícula. Pidieron iguales derechos que los estudiantes de la ciudad y esperan respuestas de las autoridades.

La semana pasada tutores y estudiantes de las escuelas rurales de Monte Caseros reclamaron con pancartas y carteles. Pertenecen a las escuelas Nº 794 Fray José de la Quintana de la Colonia San Francisco, Escuela Tacuabé Nª 475 del paraje homónimo y Nº 91 Cándida Silveira de Silva del paraje El 9. “Nosotros en la escuela tenemos 22 chicos que están cursando este año. Lo que estamos reclamando es que la escuela pasó de tercera a cuarta categoría. La orden llegó el viernes y esto implica que nos dejan una sola docente”, contó a El Litoral Viviana Franzoy, una de las tutoras del paraje San Francisco.

“Nuestro reclamo es que justamente nos dejan una sola maestra para 22 chicos. Una sola maestra que se haga cargo de seis grados es imposible porque cada año tiene sus propios temas.

Además, lo que estamos reclamando es que venimos de una pandemia terrible y acá en el campo muchas familias no tienen acceso a internet. Durante ese tiempo, y con las clases virtuales, muchos chicos se atrasaron porque no podían hacer la tarea o descargar las clases”, sostuvo.

La madre contó que intentaron comunicarse con autoridades pero no tuvieron éxito. “Hasta el momento no tuvimos respuestas. Lo que hicimos como papás fue comunicarnos con la supervisora y nunca nos atendió. Nos comunicamos con la secretaria y no nos quiso escuchar. Lo que nos dijo la supervisora es que ya había hablado con la directora de la escuela y que cualquier queja que tengamos hablemos con ella”, detalló.

Familias de las tres instituciones se movilizaron el jueves. “Nosotros como escuelas nos sentimos discriminadas porque jamás nos dieron profesores especiales como de inglés o computación o educación física. Todos los años que arranca lo pedimos y jamás nos dieron”, contó. Además, relató que cuando llegan libros, no se envían suficientes para los 21 estudiantes.

“Nosotros creemos que nuestros chicos tienen los mismos derechos que los estudiantes de la ciudad. Queremos la igualdad en la educación.

Por más de que sea una escuela rural, nuestros chicos necesitan ese conocimiento para el futuro. No queremos la recategorización de la escuela, no queremos que nos quiten lo único que tenemos que son las maestras”, cerró la tutora que admite estar desesperada por la situación.

(BDC)