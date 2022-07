Corrientes: tiran toneladas de tomates por los costos

Los productores de Corrientes salieron este viernes a tirar sus tomates debido a la falta de demanda y a los costos de producción. Llevar la producción al Mercado Central cuesta 600 pesos y al productor el cajón le cuesta 500 pesos.

“No hay precios, no hay consumo. Es una realidad que se repite y además todo los insumos para el producir tomates están dolarizados, son productos importados”, explicó a ellitoral.com.ar

“Un cajón de 20 kilos de tomates al productor le cuesta 500 pesos, le quedan 50 pesos por cajón. Más el gasto de envío, el cajón debería costar 1.600 pesos para que sea rentable”, explicó.

“Hoy se tira toda la cosecha que no sea la primera. Todos los productores están tirando su cosecha porque de lo contrario se pierda la planta. Lo mismo sucede con los limones. No hay mercado. Es una lástima. Necesitamos de la ayuda del Estado para que no se pierdan las fuentes de trabajo”, agregó.

"Necesitamos que la gente consuma el tomate. Pero ante la crisis, la falta de dinero, las familias prefieron consumir otra cosa, arroz, por ejemplo. Es un problema couyntural", concluyó.