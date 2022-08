Larreta propuso quitar los planes a quienes no escolaricen a sus hijos

Tras conocerse que la Ciudad les va a sacar la asistencia social a las familias que no manden a los chicos a la escuela, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró: “Ojalá no haya que sacarle los planes a nadie”.

“Nosotros tenemos un plan que se llama ‘Ciudadanía Porteña’, que está hace muchos años y es un apoyo para la gente más vulnerable, que tiene como condición mandar a los chicos a la escuela. Hasta ahora lo único que se pedía es un certificado de alumno regular que te lo daban una vez por año. Ahora, si después ibas o no, faltabas o estabas ausente, no cambiaba nada”, comenzó su explicación Larreta en diálogo con Radio Rivadavia. El jefe comunal dijo que el espíritu del plan es que los chicos vayan a la escuela. “Lo que importa es que vayan a la escuela. Lo que cambiamos es cómo se establece el ciclo de alumno regular. A partir de ahora que tenemos un sistema muy moderno, nosotros podemos saber qué chicos van o no a la escuela”, ahondó.

Luego explicó cómo será el sistema de quita del subsidio. “Dijimos que aquel que va menos de un 85 % de las veces, primero nos contactamos con la familia para ver qué pasa y, si hay una situación, vamos a buscar uno por uno. En el caso que, contactados, el chico siga sin ir a la escuela, ahí se le saca un componente del plan que es un adicional por hijo que se da”, explicó. Detalló a su vez que el adicional por hijo es de $5.000.

Continuó: “Si a pesar de eso insisten en no enviar al hijo a la escuela tres meses después, ahí se les cae el plan”.

“El espíritu, lo que se busca con el plan, no es solo darle un apoyo a la gente, sino promover que sus hijos vayan a la escuela. Ojalá no haya que cortárselo a nadie”, reiteró. E insistió: “Los chicos tienen que estar en las escuelas”.

(JML)